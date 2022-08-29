Осмелилась бы не каждая: на что пошла Терехова ради роли Миледи в «Трех мушкетерах»

Приключенческий фильм вышел в прокат в 1978 году, мгновенно покорив сердца зрителей. Фанаты с восторгом наблюдали за похождениями бравых героев и следили за интригами придворных. При этом никто не догадывался, какая драма скрывалась за кадром.

Дело в том, что Маргарита Терехова, исполнившая роль Миледи, находилась в положении перед началом съемок. Актриса решила не упускать возможность сняться в фильме, поэтому согласилась на прерывание беременности. Аборт позволил ей сыграть в киноленте, но ограничил ее физически. Артистка не могла ездить верхом на лошади, поэтому в этих случаях всегда появлялась в кадре крупным планом.

В итоге роль стала одной из самых знаковых в карьере Тереховой. Многие поклонники до сих пор знают ее только по этому фильму. Испытала артистка и счастье материнства: в 1967 году на свет появилась ее дочь Анна, а в 1981 году — сын Александр.