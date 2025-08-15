Османские лекари видели симптом, но не причину: загадочную смерть Хюррем попытались объяснить врачи — и малярия тут ни при чем

Не исключено, что и проблемы с сердцем тут не на первых ролях.

По самой распространенной версии, Хюррем Султан сгубила малярия — болезнь, которую в XVI веке лечить толком не умели. Но портал «Киноафиша» нашел еще одну интригующую версию и обратился за комментарием к врачу. И тут в историю вмешался... кофе.

Поклонники «Великолепного века» помнят, что рыжеволосая фаворитка султана без ума была от этого напитка. По сюжету она сначала морщилась от горечи, но, попробовав кофе с лукумом и водой, влюбилась навсегда.

Сулейман мог запрещать бодрящий напиток всем, но Хюррем оставлял поблажку — она выпивала по несколько чашек в день. Даже тяжело заболев, султанша не отказалась от своей привычки, что породило фанатскую версию: кофе подорвало ее сердечное здоровье и ускорило смерть.

Кардиолог, эндокринолог и диетолог Римма Мойсенко уверена — все не так просто.

«Человек прибегает к кофе в больших количествах только тогда, когда он чувствует, что напиток помогает ему усилить энергию жизни. То есть он испытывает адреналиновую недостаточность, когда нет сил», — пояснила она.

По словам эксперта, в те времена невозможно было выявить, что именно лишает человека сил, ведь «в отсутствии возможностей для обследования и лечения» прогрессирующие болезни сердца, сосудов, ЖКТ или рак становились причиной ранней смерти.

Таким образом, любовь Хюррем к кофе могла быть не источником бед, а лишь симптомом. Возможно, малярия действительно была ее последним ударом, но нельзя исключать, что организм султанши уже ослабили скрытые недуги, которые она, не ведая, пыталась компенсировать маленькими чашками крепкого напитка.

