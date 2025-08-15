Османские лекари видели симптом, но не причину: загадочную смерть Хюррем попытались объяснить врачи — и малярия тут ни при чем

Меню
15 августа 2025 10:52
Не исключено, что и проблемы с сердцем тут не на первых ролях.

По самой распространенной версии, Хюррем Султан сгубила малярия — болезнь, которую в XVI веке лечить толком не умели. Но портал «Киноафиша» нашел еще одну интригующую версию и обратился за комментарием к врачу. И тут в историю вмешался... кофе.

Поклонники «Великолепного века» помнят, что рыжеволосая фаворитка султана без ума была от этого напитка. По сюжету она сначала морщилась от горечи, но, попробовав кофе с лукумом и водой, влюбилась навсегда.

Сулейман мог запрещать бодрящий напиток всем, но Хюррем оставлял поблажку — она выпивала по несколько чашек в день. Даже тяжело заболев, султанша не отказалась от своей привычки, что породило фанатскую версию: кофе подорвало ее сердечное здоровье и ускорило смерть.

Кардиолог, эндокринолог и диетолог Римма Мойсенко уверена — все не так просто.

«Человек прибегает к кофе в больших количествах только тогда, когда он чувствует, что напиток помогает ему усилить энергию жизни. То есть он испытывает адреналиновую недостаточность, когда нет сил», — пояснила она.

По словам эксперта, в те времена невозможно было выявить, что именно лишает человека сил, ведь «в отсутствии возможностей для обследования и лечения» прогрессирующие болезни сердца, сосудов, ЖКТ или рак становились причиной ранней смерти.

Таким образом, любовь Хюррем к кофе могла быть не источником бед, а лишь симптомом. Возможно, малярия действительно была ее последним ударом, но нельзя исключать, что организм султанши уже ослабили скрытые недуги, которые она, не ведая, пыталась компенсировать маленькими чашками крепкого напитка.

Ранее мы писали: Лишила отца и крова: Хюррем превратила жизнь дочери своего злейшего врага в кромешный ад — о судьбе малышки спорят по сей день

Фото: Кадр из сериала «Великолепный век»
Алексей Плеткин
Алексей Плеткин
