Осло, Токио и... Профессор? Единицы знают, что у главной звезды «Бумажного дома» тоже был позывной с названием города

Но никто его по нему не называл.

В «Бумажном доме» каждый участник команды получает имя города: Токио, Берлин, Денвер… Всё просто и ясно — за исключением одного. Профессор остаётся Профессором. Никакой географической привязки, ни ассоциаций.

Он остается выше членов бандформирования. Или всё-таки позывной у него есть?

Как звали Профессора

Внутри команды сценаристов давно бытовала шутка — «его зовут Ватикан». И это вовсе не случайность. Если взглянуть на образ Профессора — всё встаёт на свои места: он таинственный, неприступный, окутанный тайнами и священным знанием.

Он как микродержава, которая устанавливает правила для всех других городов (и стран).

Идеальное имя

Название «Ватикан» — негласное прозвище героя Альваро Морте — идеально ложится на его образ. Сценаристы не сделали это официальной частью сюжета, но фанаты с тонким чутьём быстро подхватили отсылку.

Ватикан — город-государство с мощной символикой неприкосновенности, и в этом отражается сам замысел Профессора: держать дистанцию, управлять из тени. Так что если в викторине по сериалу вас попросят перечислить имена героев, смело козыряйте новым знанием.

