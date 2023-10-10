Ослик или Пятачок? Этот тест ответит, кто вы в советском «Винни-Пухе»

В 1969 году, когда появился первый советский мультфильм из серии про Винни-Пуха, за рубежом этого персонажа уже представляли как добродушного мишку в красной футболочке - таким его изобразили в классической экранизации. В СССР создали своего Винни, которого большинство отечественных зрителей считают куда более милым и обаятельным, чем его заморского тезку. Советские мультипликаторы решили отказаться от персонажа по имени Кристофер Робин. Мальчик, прообразом которого послужил сын создателя Винни-Пуха - Алана Милна, по мнению отечественных авторов, привносил в историю некоторую искусственность. Получалось, что персонажи - обитатели Зачарованного леса, были уже не самостоятельными, а подчинялись воле владельца игрушек. Поэтому от присутствия Кристофера Робина в сюжете решили отказаться. Отечественный Винни-Пух пережил небольшую трансформацию в процессе создания мультика. После того как в качестве актера озвучания на роль Винни утвердили Евгения Леонова, художники сделали медвежонка визуально похожим на актера. Помимо Винни-Пуха, в мультфильме есть множество других прекрасных персонажей. Ответьте на вопросы теста и узнайте, на кого из них вы похожи.

Показать полностью