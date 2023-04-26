«Ослепнуть можно»: фото Загитовой без одежды наделали шума в Сети

Алина Загитова давно завоевала огромное количество поклонников по всему миру. Преданные фанаты следят за каждым ее шагом и не пропускают ни единой публикации, а сама фигуристка не стесняется удивлять поклонников довольно откровенными записями.

Так, после очередного отпуска в Дубае звезда спорта в своем Telegram-канале поделилась серией кадров, сделанных на яхте. Примерив миниатюрный купальник, Загитова позирует на фоне знаменитого небоскреба Бурдж-эль-Араб и красуется своей стройной фигурой.

Неожиданная публикация шокировала поклонников знаменитости. В комментариях они осыпали звезду спорта комплиментами. По их мнению, Загитова является самой красивой фигуристкой по всем мире и выглядит эффектнее многих профессиональных моделей.