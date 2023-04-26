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«Ослепнуть можно»: фото Загитовой без одежды наделали шума в Сети

26 апреля 2023 06:00
«Ослепнуть можно»: фото Загитовой без одежды наделали шума в Сети

Фигуристка взбудоражила фанатов по всему миру.

Алина Загитова давно завоевала огромное количество поклонников по всему миру. Преданные фанаты следят за каждым ее шагом и не пропускают ни единой публикации, а сама фигуристка не стесняется удивлять поклонников довольно откровенными записями.

Так, после очередного отпуска в Дубае звезда спорта в своем Telegram-канале поделилась серией кадров, сделанных на яхте. Примерив миниатюрный купальник, Загитова позирует на фоне знаменитого небоскреба Бурдж-эль-Араб и красуется своей стройной фигурой.

Неожиданная публикация шокировала поклонников знаменитости. В комментариях они осыпали звезду спорта комплиментами. По их мнению, Загитова является самой красивой фигуристкой по всем мире и выглядит эффектнее многих профессиональных моделей.

«Ослепнуть можно»: фото Загитовой без одежды наделали шума в Сети

«Что она творит?! Алина Ильназовна, ослепнуть можно!», «Убойные фото», «Какая красивая! Сексуальная, чувственная, женственная!», «Очень красивые фото, очаровательная Алина, шикарная фигура», — пишут восхищенные пользователи Сети.

Фото: Legion-Media, globallookpress.com, соцсети
Андрей Чапыгин
Андрей Чапыгин
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