Ослепла от горя: утрата окончательно подкосила Ольгу из «Служебного романа»

Звезда отечественного кино Светлана Немоляева много лет прожила в браке с популярнейшим актером Александром Лазаревым. Вместе они прошли бок о бок больше 40 лет, пережив и славу, и супружеские измены, и сплетни со стороны коллег. Но в мае 2011 года 73-летний Александр Сергеевич внезапно скончался у себя на даче в подмосковном поселке Абрамцево.

Смерть мужа стала для Немоляевой страшным ударом. О ее любви к Лазареву знали все, но до последнего момента никто не догадывался, что сила этой любви была так велика, что утрата привела к настоящей трагедии: исполнительница роли Ольги в легендарном «Служебном романе» почти полностью ослепла. Проблемы со зрением и так мучили ее с юности, а горе чуть совсем не оставило артистку незрячей.