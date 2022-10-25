Ослепла от горя: утрата окончательно подкосила Ольгу из «Служебного романа»
О страшной трагедии народная артистка рассказала лишь много лет спустя.
Звезда отечественного кино Светлана Немоляева много лет прожила в браке с популярнейшим актером Александром Лазаревым. Вместе они прошли бок о бок больше 40 лет, пережив и славу, и супружеские измены, и сплетни со стороны коллег. Но в мае 2011 года 73-летний Александр Сергеевич внезапно скончался у себя на даче в подмосковном поселке Абрамцево.
Смерть мужа стала для Немоляевой страшным ударом. О ее любви к Лазареву знали все, но до последнего момента никто не догадывался, что сила этой любви была так велика, что утрата привела к настоящей трагедии: исполнительница роли Ольги в легендарном «Служебном романе» почти полностью ослепла. Проблемы со зрением и так мучили ее с юности, а горе чуть совсем не оставило артистку незрячей.
«Когда Саша ушел из жизни, я практически перестала видеть. Меня сын заставил сделать операцию», — поделилась 85-летняя Светлана Владимировна со зрителями во время шоу Андрея Малахова.