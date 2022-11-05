Ослепительная блондинка: красота внучки Алисы Фрейндлих восхитила россиян

Единственная дочь Варвара подарила актрисе Алисе Фрейндлих двоих внуков – Анну и Никиту. Внучке Фрейндлих – Анне Тарасовой – уже 28 лет, и она выросла настоящей красавицей.

После школы Анна поступила в Санкт-Петербургский государственный инженерно-экономический университет – так хотела ее мама. Но самой девушке техническая специальность была не близка, так что Анна перевелась на продюсерский факультет театральной академии, решив, как и брат, стать продюсером.

Однако сейчас Анна Тарасова взяла перерыв в карьере – по уважительной причине.

В 2017 году Анна вышла замуж за актера Алексея Мышинского – свадьбу отпраздновали в загородном доме ее именитой бабушки. В 2019 году у пары родилась дочь Соня – и теперь Анна сосредоточена на воспитании наследницы.