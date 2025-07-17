«Оскуфел и располнел, в жизни бы не признал»: красавца Базанова из «Теста на беременность» перестали узнавать даже фанаты сериала (фото)

Ещё каких-то десять лет назад Данила Дунаев был одним из самых обсуждаемых актёров страны. Двухметровый красавец, звезда сериала «Тест на беременность», секс-символ с репутацией сердцееда — многим казалось, что этот Базанов способен вскружить голову кому угодно. Казалось бы, с таким амплуа можно штамповать главные роли одну за другой — но Дунаев выбрал иной путь.

После двух сезонов «Теста» он вдруг пропал с экранов и решил, что теперь его призвание — прикладная психология актёрского мастерства. Как он сам говорит, не психиатр, не психотерапевт — «антипсихолог». Что бы это ни значило.

Кому-то это кажется смешным, кому-то — странным, но сам Данила, которому 16 июля стукнуло 44, уверен, что помогает людям правильно любить, не обжигаться и не страдать. Даже книгу написал — с говорящим названием «Тёплое безразличие».

Всё бы ничего, но вместе с новой философией изменился и сам Дунаев. От подтянутого красавца мало что осталось — актёр заметно набрал вес, отпустил бороду, в видео часто матерится, общаясь с подписчиками так, словно сидит на кухне с давними друзьями, выяснил «Стархит».

Неудивительно, что в комментариях поклонники жалуются: мол, куда делся тот харизматичный доктор Базанов, которому приписывали романы с коллегами по площадке?

«Оскуфел и располнел, в жизни бы не признал», — удивляются на Дзене.

Тем не менее из профессии он официально не ушёл — иногда снимается в кино и сериалах, но говорит, что телевидение для него давно не «пик карьеры», а всего лишь ступенька. Впрочем, главная ставка — всё-таки новые книги и курсы. Данила уверяет, что людям нужно «учиться по-новому», ведь вузы не дают всего, что нужно для успеха.

Для этих целей он даже «учит» свою нейросеть разговаривать «по-Дунаевски» и толковать сны учеников артиста. Ну что ж, остаётся только наблюдать — вдруг у «Базанова» получится стать коучем не только для людей, но и для роботов.

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