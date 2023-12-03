Оскорбляет и принуждает худеть: гимнастки боятся Винер как огня даже после окончания карьеры
Такие методы работы ужасают.
Ирина Винер вырастила не одну чемпионку, но какой ценой. Знаменитый тренер по художественной гимнастике никогда не боялась задеть чувства своих подопечных и проявляла к ним ужасную жестокость.
Даже те спортсменки, которые уже закончили карьеру, до сих пор боятся наставницу как огня. Шокирующими подробностями о ее методах работы поделилась Ляйсан Утяшева.
Заниматься с Винер она начала в 2002 году и добилась больших успехов. По словам супруги Павла Воли, спуску ей Ирина Александровна никогда не давала. Больше всего она не любила, когда ее ученица набирала вес.
«Если гимнастка теряла форму, тренер начинала оскорблять ее и заставляла худеть. «Говорила, что у меня лицо как сковородка», — рассказала звезда в YouTube-шоу «Влобушкинъ». При этом она уточнила, что никогда не обижалась на своего педагога, поскольку понимала, что та не желала ей зла.