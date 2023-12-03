Оскорбляет и принуждает худеть: гимнастки боятся Винер как огня даже после окончания карьеры

Ирина Винер вырастила не одну чемпионку, но какой ценой. Знаменитый тренер по художественной гимнастике никогда не боялась задеть чувства своих подопечных и проявляла к ним ужасную жестокость.

Даже те спортсменки, которые уже закончили карьеру, до сих пор боятся наставницу как огня. Шокирующими подробностями о ее методах работы поделилась Ляйсан Утяшева.

Заниматься с Винер она начала в 2002 году и добилась больших успехов. По словам супруги Павла Воли, спуску ей Ирина Александровна никогда не давала. Больше всего она не любила, когда ее ученица набирала вес.