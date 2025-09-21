«Оскорбления, домогательства и сексизм»: сможете ли вы угадать советский фильм по отзывам иностранцев? (тест)

Иностранные рецензии на советское кино — это отдельный жанр анекдота. Западные критики вроде бы видят блеск операторской работы, артистизм актёров, масштаб режиссуры.

Но когда дело доходит до контекста — полный провал. Им не объяснишь, почему сценка с «водокачкой» в кадре смешит зал сильнее, чем отдельные ситкомы Netflix.

Одни описания звучат так нелепо, что можно только ухмыльнуться. Другие — так абсурдно, что начинаешь сомневаться, а смотрели ли они вообще этот фильм или просто прочитали синопсис в три строчки.

Думаете, справитесь? Проверим. В этом тесте вам предстоит угадать советские киноклассики по цитатам из зарубежных рецензий. Если осилите пять вопросов — значит, знаете наше кино не хуже Гайдая. А если нет — значит, пора пересматривать классику и взяться за другую викторину.

