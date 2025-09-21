Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи «Оскорбления, домогательства и сексизм»: сможете ли вы угадать советский фильм по отзывам иностранцев? (тест)

«Оскорбления, домогательства и сексизм»: сможете ли вы угадать советский фильм по отзывам иностранцев? (тест)

21 сентября 2025 07:00
«Оскорбления, домогательства и сексизм»: сможете ли вы угадать советский фильм по отзывам иностранцев? (тест)

5 мнений американцев и европейцев, большинство не самые почтительные.

Иностранные рецензии на советское кино — это отдельный жанр анекдота. Западные критики вроде бы видят блеск операторской работы, артистизм актёров, масштаб режиссуры.

Но когда дело доходит до контекста — полный провал. Им не объяснишь, почему сценка с «водокачкой» в кадре смешит зал сильнее, чем отдельные ситкомы Netflix.

Одни описания звучат так нелепо, что можно только ухмыльнуться. Другие — так абсурдно, что начинаешь сомневаться, а смотрели ли они вообще этот фильм или просто прочитали синопсис в три строчки.

Думаете, справитесь? Проверим. В этом тесте вам предстоит угадать советские киноклассики по цитатам из зарубежных рецензий. Если осилите пять вопросов — значит, знаете наше кино не хуже Гайдая. А если нет — значит, пора пересматривать классику и взяться за другую викторину.

«Три дня я гналась за вами...»: собрали 5 горячих любовных признаний — выросшие на кино СССР вспомнят их все (тест).

Фото: Кадр из фильма «Иван Васильевич меняет профессию» (1973)
Игорь Мустафин
Игорь Мустафин
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
1 комментарий
«Откровенное фуфло»: фанаты кино СССР, держитесь — и попробуйте угадать 5 кинолент по недовольным отзывам (тест) «Откровенное фуфло»: фанаты кино СССР, держитесь — и попробуйте угадать 5 кинолент по недовольным отзывам (тест) Читать дальше 24 сентября 2025
Во сколько просыпается Катерина и что чинит Гога: сложный тест для фанатов «Москва слезам не верит» Во сколько просыпается Катерина и что чинит Гога: сложный тест для фанатов «Москва слезам не верит» Читать дальше 23 сентября 2025
«Паки, паки, иже херувимы»: угадаете ли вы смысл фраз на старорусском из «Ивана Васильевича» (тест) «Паки, паки, иже херувимы»: угадаете ли вы смысл фраз на старорусском из «Ивана Васильевича» (тест) Читать дальше 21 сентября 2025
Как зовут Ксан-Ксаныча и Доцента? Тест на знание имен героев «Девчат» и «Джентльменов удачи» Как зовут Ксан-Ксаныча и Доцента? Тест на знание имен героев «Девчат» и «Джентльменов удачи» Читать дальше 20 сентября 2025
«Танцуют все»-тест: угадайте советский фильм только по пляскам (выбрали 6 нетипичных кадров) «Танцуют все»-тест: угадайте советский фильм только по пляскам (выбрали 6 нетипичных кадров) Читать дальше 20 сентября 2025
Уверены, что знаете всех героев «Любовь и голуби»? Тогда вы точно вспомните, кого из 5 персонажей не было в фильме (тест) Уверены, что знаете всех героев «Любовь и голуби»? Тогда вы точно вспомните, кого из 5 персонажей не было в фильме (тест) Читать дальше 20 сентября 2025
Только знатоки кино СССР пройдут этот тест: вспомните 5 фильмов по стоп-кадрам — лиц крупным планом не ждите Только знатоки кино СССР пройдут этот тест: вспомните 5 фильмов по стоп-кадрам — лиц крупным планом не ждите Читать дальше 20 сентября 2025
Танцуют все! А эти фильмы особенно: россияне выбрали 10 кинолент СССР, где герои пляшут лучше всего — найдете свою любимую? Танцуют все! А эти фильмы особенно: россияне выбрали 10 кинолент СССР, где герои пляшут лучше всего — найдете свою любимую? Читать дальше 24 сентября 2025
«Умеешь — радуйся, не умеешь — так сиди»: эти шикарные цитаты из «Калины красной» остаются актуальными даже в 2025-м «Умеешь — радуйся, не умеешь — так сиди»: эти шикарные цитаты из «Калины красной» остаются актуальными даже в 2025-м Читать дальше 24 сентября 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше