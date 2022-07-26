Оскорбления без ответа не остались: директор Бузовой выступил с заявлением

Ольга Бузова снова угодила в скандал. На этот раз по ее таланту грубо прошлась актриса Яна Поплавская. Она возмутилась «тигриным образом» и выступлением певицы на VK Fest и припомнила, как Бузова играла на сцене МХАТ им. Горького. Поплавская порадовалась тому, что театр удалось спасти от «творчества Бузовой». При этом актриса позволила себе довольно оскорбительные выражения в сторону певицы.

Слова Поплавской без ответа не остались. Пиар-директор Бузовой Антон Богославский выступил с заявлением, признавшись, что даже не знает такую актрису, но ему уже не первый раз попадаются ее критические комментарии. Он сравнил Яну с Юрием Лозой, подчеркнув, что таким образом эти знаменитости просто пытаются напомнить о себе, пиарясь на именах раскрученных звезд.

«50 лет назад что-то сделали», — оценил их заслуги Антон в беседе с Telegram-каналом «Звездач ».

Мнения пользователей в комментариях разделились. Одни согласились с тем, что талант Бузовой очень спорен, а другие встали на сторону Богославского и поддержали его позицию о хайпе на имени певицы.