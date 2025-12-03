Оскорбление чувств верующих: новые отрывки «Аватара 3» раскрыли неожиданный поворот сюжета

Пока мы гадали, куда Джеймс Кэмерон заведёт нас в третьем «Аватаре», оказалось — прямиком в религиозный скандал. Новые отрывки «Пламени и пепла» показывают не просто продолжение войны — они показывают кризис веры. И главный еретик на Пандоре — это, внезапно, Джейк Салли.

Отрывок первый

После гибели сына Нетейама семья Салли переживает горе по-разному. Нейтири, истинная дочь своего народа, находит утешение в вере: «Так было угодно Эйве».

А вот её муж, бывший морпех, превратившийся в вождя, задаёт вопросы, которые для На’ви звучат как святотатство. Джейк — солдат, привыкший полагаться на тактику и винтовку, а не на молитвы — начинает сомневаться в верховном божестве, которое так рьяно защищал в первой части.

Отрывок второй

Пока Джейк переживает духовный кризис, его заклятый враг, полковник Куоритч, наоборот, находит новых верных союзников. И не где-нибудь, а среди Пепельного народа (Манкван) — самого воинственного и, судя по всему, самого «неправильного» с точки зрения традиционных кланов племени.

Куоритч, солдафон до мозга костей, видит в их предводительнице Варанг родственную душу. Он предлагает ей классическую сделку дьявола: «могучую магию» земной технологии (читай: оружие и снаряжение) в обмен на союз.

Их диалог — шедевр цинизма: «Я дам тебе огонь, чтобы склонить другие племена к повиновению». Варанг, чьё племя поклоняется огню, отвечает сакральной для На’ви фразой «Я вижу тебя», настраиваясь с Куоритчем на одну волну.

Таким образом, конфликт третьего «Аватара» обретает грандиозные масштабы, это уже не просто «люди против синекожих».

Столкнутся традиционная вера (Нейтири и, вероятно, большинство кланов), Рационалистическое сомнение, граничащее с отчаянием (Джейк Салли) и радикальный союз технологического зла с «еретическим» культом (Куоритч и Пепельный народ).

К слову, есть и третий отрывок, в нем дети Нейтири и Джейка убегают от Варанг и ее воинов. Совсем как во второй части, Кэмерон, похоже, совсем не запаривается насчет вторичности. Сам режиссёр уже нервно посматривает на кассовые сборы: если «Пламя и пепел» не выстрелит, эту историю нам расскажут в книге. Хотя кого он обманывает, известно, что большая часть 4 и 5 частей уже отсняты в павильонах.

