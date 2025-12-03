Меню
Оскорбление чувств верующих: новые отрывки «Аватара 3» раскрыли неожиданный поворот сюжета

3 декабря 2025 16:11
Вас удивит изменение истории, которое подготовил Кэмерон.

Пока мы гадали, куда Джеймс Кэмерон заведёт нас в третьем «Аватаре», оказалось — прямиком в религиозный скандал. Новые отрывки «Пламени и пепла» показывают не просто продолжение войны — они показывают кризис веры. И главный еретик на Пандоре — это, внезапно, Джейк Салли.

Отрывок первый

После гибели сына Нетейама семья Салли переживает горе по-разному. Нейтири, истинная дочь своего народа, находит утешение в вере: «Так было угодно Эйве».

Оскорбление чувств верующих: новые отрывки «Аватара 3» раскрыли неожиданный поворот сюжета

А вот её муж, бывший морпех, превратившийся в вождя, задаёт вопросы, которые для На’ви звучат как святотатство. Джейк — солдат, привыкший полагаться на тактику и винтовку, а не на молитвы — начинает сомневаться в верховном божестве, которое так рьяно защищал в первой части.

Оскорбление чувств верующих: новые отрывки «Аватара 3» раскрыли неожиданный поворот сюжета

Отрывок второй

Пока Джейк переживает духовный кризис, его заклятый враг, полковник Куоритч, наоборот, находит новых верных союзников. И не где-нибудь, а среди Пепельного народа (Манкван) — самого воинственного и, судя по всему, самого «неправильного» с точки зрения традиционных кланов племени.

Куоритч, солдафон до мозга костей, видит в их предводительнице Варанг родственную душу. Он предлагает ей классическую сделку дьявола: «могучую магию» земной технологии (читай: оружие и снаряжение) в обмен на союз.

Их диалог — шедевр цинизма: «Я дам тебе огонь, чтобы склонить другие племена к повиновению». Варанг, чьё племя поклоняется огню, отвечает сакральной для На’ви фразой «Я вижу тебя», настраиваясь с Куоритчем на одну волну.

Оскорбление чувств верующих: новые отрывки «Аватара 3» раскрыли неожиданный поворот сюжета

Таким образом, конфликт третьего «Аватара» обретает грандиозные масштабы, это уже не просто «люди против синекожих».

Столкнутся традиционная вера (Нейтири и, вероятно, большинство кланов), Рационалистическое сомнение, граничащее с отчаянием (Джейк Салли) и радикальный союз технологического зла с «еретическим» культом (Куоритч и Пепельный народ).

Оскорбление чувств верующих: новые отрывки «Аватара 3» раскрыли неожиданный поворот сюжета

К слову, есть и третий отрывок, в нем дети Нейтири и Джейка убегают от Варанг и ее воинов. Совсем как во второй части, Кэмерон, похоже, совсем не запаривается насчет вторичности. Сам режиссёр уже нервно посматривает на кассовые сборы: если «Пламя и пепел» не выстрелит, эту историю нам расскажут в книге. Хотя кого он обманывает, известно, что большая часть 4 и 5 частей уже отсняты в павильонах.

Главным героем «Аватара 3» будет уже не Салли: Кэмерон добавил новичков в историю — вот кто из звезд ворвался в каст

Фото: Legion-Media, Кадр из фильма «Аватар: Пламя и пепел» (2025)
Игорь Мустафин
Игорь Мустафин
