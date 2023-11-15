Оскорбили самого Гагарина: этот эпизод в «Иване Васильевиче» чудом удалось отстоять

Комедия «Иван Васильевич меняет профессию» по праву считается одним из культовых фильмов советской эпохи. Уже не одно поколение зрителей осыпает ленту комплиментами, но далеко не все догадываются, с какими сложностями пришлось столкнуться Леониду Гайдаю при работе над фильмом.

Дело в том, что цензоры обязывали постановщика переозвучивать некоторые куски, которые считали неприемлемыми. А один из эпизодов и вовсе оскорблял Юрия Гагарина.

Так, в сцене, когда Зина с Якиным уезжают в отпуск, именно супруга Шурика командует водителю. Как пишет Дзен-канал «Горожанин», можно заметить, что произносит она фразу «Поехали!». Но зрители слышат слово «Трогай!».

И заменить слова Гайдаю пришлось как раз из-за Гагарина. Чиновники не могли позволить, чтобы режиссер смеялся над триумфом советского человека, поэтому Зине в исполнении Натальи Селезневой и изменили реплику.