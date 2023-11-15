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Оскорбили самого Гагарина: этот эпизод в «Иване Васильевиче» чудом удалось отстоять

15 ноября 2023 17:15
Оскорбили самого Гагарина: этот эпизод в «Иване Васильевиче» чудом удалось отстоять

Безобидный момент привел к скандалу.

Комедия «Иван Васильевич меняет профессию» по праву считается одним из культовых фильмов советской эпохи. Уже не одно поколение зрителей осыпает ленту комплиментами, но далеко не все догадываются, с какими сложностями пришлось столкнуться Леониду Гайдаю при работе над фильмом.

Дело в том, что цензоры обязывали постановщика переозвучивать некоторые куски, которые считали неприемлемыми. А один из эпизодов и вовсе оскорблял Юрия Гагарина.

Так, в сцене, когда Зина с Якиным уезжают в отпуск, именно супруга Шурика командует водителю. Как пишет Дзен-канал «Горожанин», можно заметить, что произносит она фразу «Поехали!». Но зрители слышат слово «Трогай!».

И заменить слова Гайдаю пришлось как раз из-за Гагарина. Чиновники не могли позволить, чтобы режиссер смеялся над триумфом советского человека, поэтому Зине в исполнении Натальи Селезневой и изменили реплику.

Фото: Кадр из фильма «Иван Васильевич меняет профессию» (1973)
Андрей Чапыгин
Андрей Чапыгин
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