«Оскар» за лучший иностранный фильм получил вовсе не Меньшов: эту фамилию знали только чиновники

Когда Владимиру Меньшову сообщили, что его картина «Москва слезам не верит» получила «Оскар», он не поверил. Новость пришлась на 1 апреля, поэтому режиссер счел, что это шутка. Однако информация оказалась правдивой. Только получить лично заветную статуэтку Меньшову никто не дал.

Владимир Валентинович не присутствовал на церемонии награждения: режиссер был невыездным. Поэтому «Оскар» за него получало лицо, выдвинутое от властей СССР, а именно атташе по культуре Анатолий Дюжев.

Меньшова же ни разу не отпускали на мировые премьеры его картин. Причиной тому стали доносы на режиссера от его коллег по киноцеху. В них описывались довольно примитивные «грехи», например, о том, как он «восторгался заграничными магазинами». Этого было достаточно, чтобы сделать Меньшова невыездным. Ситуация с неполучением «Оскара» на церемонии не отпускала мэтра всю жизнь.