«Оскар» за лучший иностранный фильм получил вовсе не Меньшов: эту фамилию знали только чиновники
Режиссеру не дали пережить этот звездный час.
Когда Владимиру Меньшову сообщили, что его картина «Москва слезам не верит» получила «Оскар», он не поверил. Новость пришлась на 1 апреля, поэтому режиссер счел, что это шутка. Однако информация оказалась правдивой. Только получить лично заветную статуэтку Меньшову никто не дал.
Владимир Валентинович не присутствовал на церемонии награждения: режиссер был невыездным. Поэтому «Оскар» за него получало лицо, выдвинутое от властей СССР, а именно атташе по культуре Анатолий Дюжев.
Меньшова же ни разу не отпускали на мировые премьеры его картин. Причиной тому стали доносы на режиссера от его коллег по киноцеху. В них описывались довольно примитивные «грехи», например, о том, как он «восторгался заграничными магазинами». Этого было достаточно, чтобы сделать Меньшова невыездным. Ситуация с неполучением «Оскара» на церемонии не отпускала мэтра всю жизнь.
«Этот инцидент остается характерным примером бреда, до которого система себя довела», — говорил режиссер в интервью изданию RG.