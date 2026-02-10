Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Кутюр» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи «Оскар» не вручают за душевность, а зря: самая недооцененная драмеди 2025-го заслуживает всех наград — трогает до мурашек

«Оскар» не вручают за душевность, а зря: самая недооцененная драмеди 2025-го заслуживает всех наград — трогает до мурашек

10 февраля 2026 17:38
«Оскар» не вручают за душевность, а зря: самая недооцененная драмеди 2025-го заслуживает всех наград — трогает до мурашек

Будете смеяться, потом плакать, потом снова смеяться.

В 2025 году в тени громких блокбастеров и фестивальных фаворитов прошла тихая, но бесконечно теплая драмеди — «Семья в аренду». Фильм с рейтингом 7.5 на «Кинопоиске» остался одним из самых недооцененных релизов, хотя в нем сыграл Брендан Фрейзер всего через несколько лет после своего триумфального «Оскара».

Это история американского актера Филлипа, который живет в Токио, ходит на пробы, а его главная роль — ростовая кукла у супермаркета. Отчаявшись, он соглашается работать в необычном агентстве, предоставляющем услуги «аренды» родственников. Ему предстоит быть женихом на свадьбе, журналистом для пожилой звезды и даже отцом для чужой девочки.

«Оскар» не вручают за душевность, а зря: самая недооцененная драмеди 2025-го заслуживает всех наград — трогает до мурашек

Режиссер Хикари снимает не просто лирическую комедию, а тонкое исследование одиночества в самом густонаселенном городе мира. Через сатиру на японские социальные ритуалы, где чувства подменяются вежливыми церемониями, она показывает ценность искреннего контакта. Каждая «арендованная» роль Фрейзера становится ступенькой к собственному исцелению.

Очень хорошее, доброе, душевное и сердечное кино. Чистое и светлое, в тонком балансе драмы со светлой грустью. Настоящее кино, которое душу трогает, — признаются зрители.

Игра Фрейзера — отдельный вид удовольствия. Актер показывает мастер-класс сдержанной, ранимой и честной работы. Фильм при этом снят с огромной любовью к Токио: метро, огни Харадзюку, цветущая сакура становятся соучастниками действия. Виды завораживают, и уже только за них хочется поставить фильму высший балл.

Если вам хочется спокойного и по-настоящему душевного кино без лишней патетики, «Семья в аренду» — идеальный вариант.

Фото: Кадры из фильма «Семья в аренду» (2025 г.)
Валерия Белашкова
Валерия Белашкова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
В Сеть слили сюжет нового «Человека-паука»: фанатов пугает лишь один момент — скачок во времени все портит В Сеть слили сюжет нового «Человека-паука»: фанатов пугает лишь один момент — скачок во времени все портит Читать дальше 22 февраля 2026
Ладно ль за морем, иль худо? Зарубежную экранизацию Пушкина признали «самой странной в истории» – хоррор, секс и «запрещенка» Ладно ль за морем, иль худо? Зарубежную экранизацию Пушкина признали «самой странной в истории» – хоррор, секс и «запрещенка» Читать дальше 22 февраля 2026
Бросил жену ради Джулии Робертс, а вернувшись домой развелся: драматическая судьба звезды «Лесника» Бросил жену ради Джулии Робертс, а вернувшись домой развелся: драматическая судьба звезды «Лесника» Читать дальше 21 февраля 2026
3 000 000 000: эта российская короткометражка побила мировой рекорд сборов, хотя с оценками все плохо 3 000 000 000: эта российская короткометражка побила мировой рекорд сборов, хотя с оценками все плохо Читать дальше 21 февраля 2026
От создателей «Субстанции» и «Лабиринта Фавна»: в новом фильме о войне Эйдельштейн сыграл с дочкой МакГрегора От создателей «Субстанции» и «Лабиринта Фавна»: в новом фильме о войне Эйдельштейн сыграл с дочкой МакГрегора Читать дальше 21 февраля 2026
Пальто из «Слова пацана» теперь звезда турдизи: эту драму решили не показывать в России Пальто из «Слова пацана» теперь звезда турдизи: эту драму решили не показывать в России Читать дальше 21 февраля 2026
Грация на льду и ад за кулисами: 4 фильма и 1 сериал о фигуристах, после которых на Олимпиаду будете смотреть другими глазами Грация на льду и ад за кулисами: 4 фильма и 1 сериал о фигуристах, после которых на Олимпиаду будете смотреть другими глазами Читать дальше 21 февраля 2026
Что будет, если смешать «ВАЛЛ-И» и культовое аниме 90-х? Узнаем в новинке «Союзмультфильма» про ИИ и постапокалипсис Что будет, если смешать «ВАЛЛ-И» и культовое аниме 90-х? Узнаем в новинке «Союзмультфильма» про ИИ и постапокалипсис Читать дальше 20 февраля 2026
Культовая сцена из «Крестного отца 2» спустя полвека оказалась по-мрачному пророческой: семья Корлеоне не будет прежней уже никогда Культовая сцена из «Крестного отца 2» спустя полвека оказалась по-мрачному пророческой: семья Корлеоне не будет прежней уже никогда Читать дальше 19 февраля 2026
Рэдклифф сделал неожиданное признание о фильмах по «Гарри Поттеру» — своему сыну их не покажет: счет в пользу сериала HBO Рэдклифф сделал неожиданное признание о фильмах по «Гарри Поттеру» — своему сыну их не покажет: счет в пользу сериала HBO Читать дальше 19 февраля 2026
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше