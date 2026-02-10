«Оскар» не вручают за душевность, а зря: самая недооцененная драмеди 2025-го заслуживает всех наград — трогает до мурашек

Будете смеяться, потом плакать, потом снова смеяться.

В 2025 году в тени громких блокбастеров и фестивальных фаворитов прошла тихая, но бесконечно теплая драмеди — «Семья в аренду». Фильм с рейтингом 7.5 на «Кинопоиске» остался одним из самых недооцененных релизов, хотя в нем сыграл Брендан Фрейзер всего через несколько лет после своего триумфального «Оскара».

Это история американского актера Филлипа, который живет в Токио, ходит на пробы, а его главная роль — ростовая кукла у супермаркета. Отчаявшись, он соглашается работать в необычном агентстве, предоставляющем услуги «аренды» родственников. Ему предстоит быть женихом на свадьбе, журналистом для пожилой звезды и даже отцом для чужой девочки.

Режиссер Хикари снимает не просто лирическую комедию, а тонкое исследование одиночества в самом густонаселенном городе мира. Через сатиру на японские социальные ритуалы, где чувства подменяются вежливыми церемониями, она показывает ценность искреннего контакта. Каждая «арендованная» роль Фрейзера становится ступенькой к собственному исцелению.

Очень хорошее, доброе, душевное и сердечное кино. Чистое и светлое, в тонком балансе драмы со светлой грустью. Настоящее кино, которое душу трогает, — признаются зрители.

Игра Фрейзера — отдельный вид удовольствия. Актер показывает мастер-класс сдержанной, ранимой и честной работы. Фильм при этом снят с огромной любовью к Токио: метро, огни Харадзюку, цветущая сакура становятся соучастниками действия. Виды завораживают, и уже только за них хочется поставить фильму высший балл.

Если вам хочется спокойного и по-настоящему душевного кино без лишней патетики, «Семья в аренду» — идеальный вариант.