Оскандалившуюся Трусову поставили на место: хватило упоминания Олимпиады

Недавно фанатов Александры Трусовой удивило ее решение сменить тренера. Спортсменка ушла от Этери Тутберидзе к Светлане Соколовской. Эксперты посчитали такой поступок сомнительным, ведь именно с Этери фигуристка добилась наград и медалей.

А олимпийская чемпионка Ирина Роднина не видит в этом поведении ничего необычного. По ее словам, переход от тренера к тренеру — нормальное событие в спорте. Но если брать в расчет оскандалившуюся Трусову, то это скорее ее очередной каприз, уверена Роднина.

«То, что она устроила на Олимпиаде, затмит все», — заявила чемпионка в беседе с порталом Sports .

Роднина неслучайно припомнила Олимпийские игры этого года. После того как Трусова получила на них серебро, уступив несколько баллов коллеге Анне Щербаковой, она закатила настоящую истерику, попавшую в соцсети. Фигуристка винила во всем Тутберидзе и не могла порадоваться за триумф российских спортсменов.

Александра занималась с Этери с 2016 года и успешно перешла во взрослый спорт. Но после череды неудач — бронзовых медалей на чемпионатах России и Европы — в 2020 году фигуристка начала тренироваться под началом Евгения Плющенко. Однако прорыва не случилось, поэтому через год Трусова вновь вернулась к Тутберидзе. В этом году спортсменка блеснула на Олимпиаде, поставив рекорд по числу четверных прыжков. Правда, элементы она выполняла не совсем чисто, из-за чего и лишилась баллов.