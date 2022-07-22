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Киноафиша Статьи Оскандалившуюся на сцене Лолиту поставили на место: хватило пары слов

Оскандалившуюся на сцене Лолиту поставили на место: хватило пары слов

22 июля 2022 12:50
Оскандалившуюся на сцене Лолиту поставили на место: хватило пары слов

Коллеги сомневаются в таланте исполнительницы.

Лолита Милявская столкнулась с критикой из-за своего участия в «Фабрике звезд». Как оказалось, артистка пела фальшиво во время выступления.

Прославленная певица приняла участие в первом сезоне проекта, исполнив композицию «Снилось мне» в компании с Джефом Шерифом. Как отметил педагог по вокалу Владимир Коробка, который был преподавателем у участников все годы существования проекта, то исполнение произвело на него очень негативное впечатление, ведь артистка не попадала в ноты и фальшивила.

«У нее были фальшивые ноты... Это колхоз», — рассказывает эксперт в эфире YouTube-шоу «Фабрика с Яной Чу».

При этом Коробка обратил внимание, что Шериф, несмотря на отсутствие опыта, справился значительно лучше Милявской. Участник приятно удивил его своим исполнением, ведь выглядел намного выигрышнее по сравнению со знаменитой артисткой.

Фото: Legion-Media
Андрей Чапыгин
Андрей Чапыгин
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