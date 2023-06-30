Оскандалившуюся МакSим настиг новый удар: такого не ждали даже от нее

Певица МакSим имеет сомнительную репутацию. Регулярно в Сети появляются слухи о том, что она злоупотребляет алкоголем, а то и чем-то более тяжелым. Девушка подогревала слухи, выходя на сцену с опухшим лицом и охрипшим голосом. Поклонники выгораживают девушку, считая, что во всем виноват менеджер — он заставляет певицу работать, не щадя себя.

Недавно в Сети появился снимок, на котором МакSим сидит в баре с бутылкой спиртного. Ранее девушка проходила сложную реабилитацию и боролась с тяжелой зависимостью, поэтому это фото не на шутку перепугало фанатов.

Увы, на этом неприятности МакSим не заканчиваются. После вынужденной отмены тура у нее начались финансовые трудности. Издание «Комсомольская правда» выяснило, что Марина Максимова находится в черном списке налоговиков. Ее долги составляют больше 1 млн рублей. В ближайшее время к ней могут явиться судебные приставы.