Оскандалился у Малахова и пропал: панка по кличке Ирокез из «Аншлага» не узнать

Юмористу Святославу Ещенко уже исполнилось 52 года. Когда-то он был звездой «Аншлага», а каждый зритель узнавал его как панка Ирокезушку. Сегодня в этом серьезном мужчине сложно узнать того весельчака, которого мы давно не видели на экранах.

Святослав Ещенко с детства увлекался театром и кино, но известность ему принес юмор. Талант молодого человека заметил Евгений Петросян, которому артист до сих пор благодарен за помощь в выходе на большую сцену.

Последние два года о Святославе практически ничего не слышно, он пропал с экранов, а последнее его появление связано с большим скандалом. Комик разводился с женой, в браке с которой прожил больше 20 лет. Тогда пару пригласил к себе на шоу Андрей Малахов, где Ирина во всеуслышание обвинила супруга в изменах.

С тех пор Святослав так и не женился. В телеэфире его не увидеть, но сцену юморист не бросил — продолжает выступать в небольших ДК и даже устраивает гастроли с новой программой. Артист отказался от мяса и находится в неплохой форме для своих лет.