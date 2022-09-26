Оскандалилась в прямом эфире: Загитову призвали изгнать с ТВ

Алина Загитова продолжает осваивать профессию журналиста, но о больших успехах говорить не приходится. Спортсменка засветилась на контрольных прокатах сборной России по фигурному катанию, где взяла интервью у участников. Работа фигуристки обернулась громким провалом.

В Сети пишут, что олимпийская чемпионка задавала нелепые и неуместные вопросы. Например, в разговоре с Александрой Трусовой Загитова заговорила на тему личной жизни и спросила спортсменку, посвятила ли она свой прокат возлюбленному — Марку Кондратюку.

Интернет-пользователи осудили оскандалившуюся в прямом эфире звезду за подобный вопрос, отметив, что сама Алина наотрез отказывается говорить с журналистами о своих отношениях. В результате зрители призвали как можно скорее изгнать фигуристку с телевидения. «Зачем из фигурного катания „Дом-2“ делать?», «Уберите Загитову и ее вопросы, пожалуйста», — гласят комментарии в Сети.