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Киноафиша Статьи Оскандалилась не меньше, чем сын: Карл III вынужден краснеть за жену

Оскандалилась не меньше, чем сын: Карл III вынужден краснеть за жену

15 июня 2023 15:45
Оскандалилась не меньше, чем сын: Карл III вынужден краснеть за жену

За нее стыдно всей королевской семье.

Уже давно известно, что быть членом правящей семьи — значит иметь множество обязанностей и знать наизусть бесчисленные правила придворного этикета. И уж королева точно должна первой подавать пример и соблюдать все тонкости протокола. Однако члены семьи Виндзоров один за другим вытворяют нечто такое, из-за чего окружающие приходят в недоумение, а то и вовсе впадают в ступор.

Так, совсем недавно героиней скандала неожиданно стала королева Камилла. Жена короля Карла III устроила прием в Хэмптон-корт, на который были приглашены различные знаменитости — писатели, актеры и другие. Кроме того, среди приглашенных были и друзья королевы. И, здороваясь с ними, Камилла Паркер-Боулз вместо официального приветствия на глазах у изумленной публики бросилась обнимать и целовать их.

Конечно, получить знак расположения от самой британской королевы дорогого стоит. Однако об этикете забывать ни в коем случае нельзя. Эксперты говорят о том, что таким образом она хотела лишь сгладить неловкость и уменьшить «официоз» между собой и друзьями. Но на деле это выглядело как скандальная выходка и грубое нарушение всех возможных правил придворного протокола, которые обязана соблюдать жена монарха.

Фото: Global Look Press
Снежана Синцова
Снежана Синцова
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