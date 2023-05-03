Осиротели после смерти Елизаветы II: куда сослали любимых корги королевы

Королева Елизавета II славилась своей любовью к корги. В течение жизни Ее Величества в Букингемском дворце жило множество четвероногих питомцев, но в последние годы рядом с ней были Мьюик и Сэнди.

Собак Елизавете подарил ее сын Эндрю, чтобы утешить после кончины принца Филиппа. И именно корги находились в комнате, когда скончалась королева.

После ее смерти Эндрю и его бывшая супруга Сара Фергюсон, которая продолжает жить вместе с экс-избранником, забрали питомцев обратно. Таким образом они решили сохранить память о Елизавете и позаботиться о Мьюике и Сэнди.

О жизни четвероногих питомцев Фергюсон рассказывает в своих социальных сетях. Не так давно она поделилась трогательным снимком, на котором отдыхает в парке в компании собак. Как отметили пользователи Сети, о жизни корги можно не беспокоиться, ведь они все так же окружены любовью и заботой.