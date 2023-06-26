Осиротела в 17 лет: как справляется поздняя дочь Фокса без влиятельного отца и любящей матери

Александр Белявский и его вторая жена Людмила довольно поздно обзавелись общим ребенком. Дочь пары Александра появилась на свет, когда артисту было уже за 70, а его супруге — 53 года.

В 2012 году Фокс из «Места встречи» ушел из жизни. Спустя восемь лет после борьбы с раком скончалась и его возлюбленная. Людмила не хотела привлекать к себе лишнего внимания и держала страшный диагноз в тайне от публики. Чтобы позволить себе дорогостоящее лечение, вдова продала квартиру, но вылечиться не удалось.

После трагедии осиротевшая в 17 лет Александра попала в семью своего дяди Анатолия Белявского. Оставшаяся без влиятельного отца и любящей матери девушка не унывает и готовится продолжить семейную династию. Звездная наследница с детства неравнодушна к театру и кино. Она стала студенткой Театрального института имени Щукина и строит большие планы на актерскую карьеру.