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Осиротела при живом отце: SHAMAN отказывается от свиданий с дочкой по одной причине

4 ноября 2023 14:30
Осиротела при живом отце: SHAMAN отказывается от свиданий с дочкой по одной причине

Артист не торопится раскрывать подробности личной жизни.

Мало кто знает, что у Ярослава Дронова, более известного как SHAMAN, есть дочь от первого брака. Отцом артист по современным меркам стал довольно рано — в 23 года. После развода с женой Мариной право на опеку не оспаривали, и Варвара осталась жить с мамой в Тульской области.

Однако певец утверждал, что принимает активное участие в жизни малышки. Правда, оказалось, что участие — это подарки и финансовая помощь. Видится с единственной дочерью SHAMAN крайне редко.

В откровенной беседе с Борисом Корчевниковым артист признал, что с ролью отца справляется посредственно, хотя мечтает быть лучшим папой для Варвары. SHAMAN рассказал, что редко видит дочь, но у этого есть объективная причина и не одна.

«Я сегодня здесь, а завтра там, у меня постоянно гастроли! Я себя-то редко вижу, я себе не принадлежу», — публично сокрушался популярный певец в студии Корчевникова.

Осиротела при живом отце: SHAMAN отказывается от свиданий с дочкой по одной причине
Фото: Bulkin Sergey, news.ru/globallookpress.com, unsplash.com, социальные сети
Карина Гончарова
Карина Гончарова
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