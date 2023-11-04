Осиротела при живом отце: SHAMAN отказывается от свиданий с дочкой по одной причине

Мало кто знает, что у Ярослава Дронова, более известного как SHAMAN, есть дочь от первого брака. Отцом артист по современным меркам стал довольно рано — в 23 года. После развода с женой Мариной право на опеку не оспаривали, и Варвара осталась жить с мамой в Тульской области.

Однако певец утверждал, что принимает активное участие в жизни малышки. Правда, оказалось, что участие — это подарки и финансовая помощь. Видится с единственной дочерью SHAMAN крайне редко.

В откровенной беседе с Борисом Корчевниковым артист признал, что с ролью отца справляется посредственно, хотя мечтает быть лучшим папой для Варвары. SHAMAN рассказал, что редко видит дочь, но у этого есть объективная причина и не одна.