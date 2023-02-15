Осиные талии этих красоток вызывали жгучую зависть: хирург вывел их на чистую воду

Голливудских красоток многие женщины по всему миру считают образцами для подражания. Поклонницы не только копируют их стиль в одежде или макияж, но и повторяют прически и даже пытаются подогнать свое тело под фигуру любимой звезды. Но, как выяснилось, осиные талии некоторых красоток не их заслуга, а мастерство врачей.

Хирурги признаются, что абдоминопластика живота в последние годы стала очень популярной. Под ножом врачей лишний жир превращается в рельефные мышцы. По слухам, Бритни Спирс не раз решалась на подобную операцию, как и ее коллега по сцене Леди Гага. А вот Джессика Альба всего однажды побывала на процедуре по созданию точеной талии и теперь следит за формами.

Даже красавица Деми Мур не скрывала, что вложила в свое тело целое состояние — около 1 млн долларов. Зато это позволило ей блистать в фильме «Ангелы Чарли — 2» в бикини. А у модели Дженис Дикинсон забирали жир с «пятой точки» и коленей, чтобы прорисовать кубики пресса на животе. Она хоть и не отличалась до этого полнотой, но страдала от дряблой кожи.