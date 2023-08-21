Осиная талия и маленькая грудь: не поверите, какой красавицей была Семенович в молодости

Глядя на фото артистки, трудно в нее не влюбиться.

Несмотря на то, что Анна Семенович является довольно разносторонней личностью, публика чаще всего обсуждает ее формы. А ведь когда-то экс-солистка «Блестящих» была стройной красавицей с осиной талией и небольшим бюстом.

В юности Семенович профессионально занималась фигурным катанием. На фотографиях тех лет Анна выглядит невероятно милой девушкой с прекрасной улыбкой. О необъятном карикатурном бюсте тогда не было и речи: телосложение юной Семенович смотрелось гармонично.

Анна долгое время выступала в паре с никому тогда не известным спортсменом Романом Костомаровым. Они завоевали серебро на чемпионате России, однако в Европе дуэт ждал провал. Костомаров вернулся к своей партнерше Татьяне Навке, с которой он покорил весь мир.

Семенович же долгое время пребывала в растерянности после ухода из спорта. Из депрессии ее вытащил бойфренд и продюсер Даниил Мишин. Благодаря его содействию Анна стала участницей группы «Ангелы Чарли», а затем вошла в состав «Блестящих».