Осилите за пару вечеров, а вспоминать будете еще месяц: 5 коротких сериалов с оценкой 7.3+ – в №5 блистает звезда «Шерлока»

27 ноября 2025 17:09
Найдется любой жанр: от детектива до музыкальной драмы.

Иногда так хочется погрузиться в захватывающую историю, но на многосерийную сагу просто нет времени. Идеальное решение – мини-сериалы, которые можно посмотреть за один вечер, не растягивая удовольствие на недели.

Мы собрали для вас пятерку таких разноплановых, но одинаково увлекательных проектов. От пронзительных драм до детективных загадок и ностальгических музыкальных историй – здесь каждый найдет историю по душе, которую не придется ждать.

«Переполненная комната» (2023)

Осилите за пару вечеров, а вспоминать будете еще месяц: 5 коротких сериалов с оценкой 7.3+ – в №5 блистает звезда «Шерлока»

Рейтинг IMDb: 7,7 | 1 сезон, 10 серий

Этот психологический триллер от Apple TV+ вдохновлён громким делом Билли Миллигана, человека с множественным расстройством личности. Сюжет разворачивается вокруг застенчивого парня Дэнни Салливана, которого арестовывают за участие в перестрелке в Нью-Йорке.

В ходе расследования следователь Райя Гудвин постепенно раскрывает шокирующую правду о его прошлом и сложной психической организации. Сериал завораживающе погружает в разум человека, где ни зритель, ни сам герой не могут сразу отличить правду от вымысла, а исполнитель главной роли Том Холланд демонстрирует одну из самых сильных своих драматических ролей.

«Убийство на ферме «Уайтхаус» (2020)

Осилите за пару вечеров, а вспоминать будете еще месяц: 5 коротких сериалов с оценкой 7.3+ – в №5 блистает звезда «Шерлока»

Рейтинг IMDb: 7,4 | 1 сезон, 6 серий

Британский детектив, основанный на реальных событиях 1985 года, переносит зрителя в загородный дом, где было жестоко убито пять членов семьи Бамбер. Первоначально полиция списывает трагедию на убийство, совершённое старшей сестрой, но следователь Тэфф Джонс уверен, что всё не так очевидно.

Его расследование наталкивается на стену непонимания и противодействия внутри самого департамента. Это хроника не только поисков убийцы, но и борьбы с системой, где упрямство одного человека сталкивается с бюрократией и желанием поскорее закрыть дело.

«Агнцы Божьи» (2019)

Осилите за пару вечеров, а вспоминать будете еще месяц: 5 коротких сериалов с оценкой 7.3+ – в №5 блистает звезда «Шерлока»

Рейтинг IMDb: 7,3 | 1 сезон, 4 серии

Эта гипнотическая готическая драма рассказывает о трёх монахинях, живущих в полной изоляции в заброшенном монастыре на отдалённом острове. Их патриархальный уклад, построенный на странных ритуалах и вере в священность своих овец, рушится с появлением молодого и амбициозного священника.

Он намерен продать монастырь, но сёстры вовсе не собираются сдаваться. Сериал балансирует на грани мистической притчи и психологического триллера, исследуя темы веры, сумасшествия и того, что происходит, когда замкнутый мир сталкивается с безжалостной реальностью.

«Дейзи Джонс и The Six» (2023)

Осилите за пару вечеров, а вспоминать будете еще месяц: 5 коротких сериалов с оценкой 7.3+ – в №5 блистает звезда «Шерлока»

Рейтинг IMDb: 8,1 | 1 сезон, 10 серий

Погрузитесь в атмосферу рок-н-ролльных 70-х с этим сериалом, который рассказывает о взлёте и распаде вымышленной группы, напоминающей Fleetwood Mac. История строится вокруг двух талантливых, но непримиримых личностей – харизматичной певицы Дейзи Джонс и фронтмена Билли Данна.

Их творческая химия порождает гениальную музыку, но личные амбиции, любовные треугольники и борьба с внутренними демонами грозят уничтожить группу на пике славы. Блестящий саундтрек и убедительная игра актёров, которые сами исполняют все песни, делают этот сериал настоящим музыкальным событием.

«Патрик Мелроуз» (2018)

Осилите за пару вечеров, а вспоминать будете еще месяц: 5 коротких сериалов с оценкой 7.3+ – в №5 блистает звезда «Шерлока»

Рейтинг IMDb: 8,0 | 1 сезон, 5 серий

Эта виртуозная экранизация романов Эдварда Сент-Обина – блистательный и беспощадный портрет человека, разрушаемого своим прошлым. Бенедикт Камбербэтч играет Патрика Мелроуза, представителя британской аристократии, который пытается заглушить травму от жестокого обращения в детстве с помощью запрещенных веществ, алкоголя и циничного остроумия.

Каждая из пяти серий охватывает ключевой момент его жизни. Это тяжёлое, но невероятно мощное зрелище, где блестящий юмор соседствует с глубокой драмой, а актёрская игра Камбербэтча – это настоящий актёрский триумф.

Фото: Legion-Media, кадр из сериалов «Дейзи Джонс и The Six», «Убийство на ферме «Уайтхаус»
Ольга Назарова
Ольга Назарова
