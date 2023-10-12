«Ошметки останутся»: Гордон высказался об уходе от Барановской

Одни ненавидят ток-шоу «Мужское / Женское», считая его рассадником аморальности и пропагандой маргинального образа жизни, а другие в тайне смотрят каждый выпуск программы. Передача выходит в эфир уже почти 10 лет, и все это время шоу ведут Юлия Барановская и Александр Гордон.

По признанию последнего, каждую неделю команда снимает 12 выпусков программы. С таким напряженным графиком легко выгореть или угодить в больницу.

«К концу второго сезона я начал понимать, что просто ошметки от нас с Юлей останутся», — рассказывал популярный ведущий в одном из интервью.

Однажды Гордон даже вынужден был брать перерыв. Это произошло в сентябре 2021 года: мужчина не участвовал в программе две недели. Однако после переговоров с начальством ситуация нормализовалась, и с восьмого сезона график съемок стал более щадящим.