Ошиблись на 300+ лет: этот ляп в «Великолепном веке» пропустили почти все зрители — внимание на стол Сулеймана (фото)

Туда попал один продукт, который в 16 веке еще не существовал.

Сериал «Великолепный век» уже много лет критикуют и хвалят за одно и то же — за вольное обращение с историческими фактами. Создатели часто жертвовали достоверностью ради зрелищности, красивых костюмов и эффектных сцен.

Недавно мы рассказывали про главный конфликт сериала, который оказался выдумкой на 100%. А сегодня поговорим о гастрономическом ляпе.

Так, в кадре появился один продукт, который не должен был оказаться на пиру у Сулеймана Великолепного. Речь идет о яблоках сорта «Гренни Смит».

Те самые сочные зеленые яблоки, которые так эффектно смотрятся в сценах пиршеств, — это грубейший анахронизм. В Османской империи XVI века таких сортов просто не существовало в природе.

Легендарный сорт «Гренни Смит» был случайно выведен гораздо позже — только в 1868 году в Австралии. Его «прародительницей» стала Мария Энн Смит (в девичестве Шервуд). Правда, версии о способах выведения сорта разнятся.

Вообще Смит была плодоводом. По одной из версий, она скрестила французскую дикую яблоню с местным одомашненным сортом. И вот новый сорт с характерной кислинкой и твердой мякотью назвали в ее честь.

Но есть и альтернативная история. Мол, Смит просто обнаружила саженец, который пророс после того, как она выбросила гнилые тасманские яблоки в ручей у пруда.

Как бы там ни было, на столах султана Сулеймана могли красоваться айва, гранаты, инжир, виноград или мелкие, кисловатые местные яблоки, но никак не идеальные глянцевые плоды, будто только что из современного супермаркета.

Но не будем забывать, что «Великолепный век» был и остается исторической драмой, а не документальной хроникой. Так что яблоки точно не испортят впечатление от страстей, кипящих на экране.

