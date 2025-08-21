Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Ошиблись на 300+ лет: этот ляп в «Великолепном веке» пропустили почти все зрители — внимание на стол Сулеймана (фото)

Ошиблись на 300+ лет: этот ляп в «Великолепном веке» пропустили почти все зрители — внимание на стол Сулеймана (фото)

21 августа 2025 19:40
Ошиблись на 300+ лет: этот ляп в «Великолепном веке» пропустили почти все зрители — внимание на стол Сулеймана (фото)

Туда попал один продукт, который в 16 веке еще не существовал.

Сериал «Великолепный век» уже много лет критикуют и хвалят за одно и то же — за вольное обращение с историческими фактами. Создатели часто жертвовали достоверностью ради зрелищности, красивых костюмов и эффектных сцен.

Недавно мы рассказывали про главный конфликт сериала, который оказался выдумкой на 100%. А сегодня поговорим о гастрономическом ляпе.

Так, в кадре появился один продукт, который не должен был оказаться на пиру у Сулеймана Великолепного. Речь идет о яблоках сорта «Гренни Смит».

Ошиблись на 300+ лет: этот ляп в «Великолепном веке» пропустили почти все зрители — внимание на стол Сулеймана (фото)

Те самые сочные зеленые яблоки, которые так эффектно смотрятся в сценах пиршеств, — это грубейший анахронизм. В Османской империи XVI века таких сортов просто не существовало в природе.

Легендарный сорт «Гренни Смит» был случайно выведен гораздо позже — только в 1868 году в Австралии. Его «прародительницей» стала Мария Энн Смит (в девичестве Шервуд). Правда, версии о способах выведения сорта разнятся.

Вообще Смит была плодоводом. По одной из версий, она скрестила французскую дикую яблоню с местным одомашненным сортом. И вот новый сорт с характерной кислинкой и твердой мякотью назвали в ее честь.

Но есть и альтернативная история. Мол, Смит просто обнаружила саженец, который пророс после того, как она выбросила гнилые тасманские яблоки в ручей у пруда.

Ошиблись на 300+ лет: этот ляп в «Великолепном веке» пропустили почти все зрители — внимание на стол Сулеймана (фото)

Как бы там ни было, на столах султана Сулеймана могли красоваться айва, гранаты, инжир, виноград или мелкие, кисловатые местные яблоки, но никак не идеальные глянцевые плоды, будто только что из современного супермаркета.

Но не будем забывать, что «Великолепный век» был и остается исторической драмой, а не документальной хроникой. Так что яблоки точно не испортят впечатление от страстей, кипящих на экране.

Ранее мы писали: «Скорее мать султана, а не жена»: в финале «Великолепного века» между Сулейманом и Хюррем пропала страсть — все из-за одного запрета

Фото: Кадр из сериала «Великолепный век»
Ольга Назарова
Ольга Назарова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Ответ всегда был под носом: почему Хюррем в «Великолепном веке» часто носила фиолетовые платья Ответ всегда был под носом: почему Хюррем в «Великолепном веке» часто носила фиолетовые платья Читать дальше 22 августа 2025
Вместо Узерли и османов — Добровольская и французы: в России еще в 90-х сняли аналог «Великолепного века» — его полюбили, но быстро забыли Вместо Узерли и османов — Добровольская и французы: в России еще в 90-х сняли аналог «Великолепного века» — его полюбили, но быстро забыли Читать дальше 20 августа 2025
Сердце отдельно от тела, труп на троне сидит: жуткие подробности смерти Сулеймана в «Великолепном веке» опустили — не драма, а реальный хоррор Сердце отдельно от тела, труп на троне сидит: жуткие подробности смерти Сулеймана в «Великолепном веке» опустили — не драма, а реальный хоррор Читать дальше 20 августа 2025
«Скорее мать султана, а не жена»: в финале «Великолепного века» между Сулейманом и Хюррем пропала страсть — все из-за одного запрета «Скорее мать султана, а не жена»: в финале «Великолепного века» между Сулейманом и Хюррем пропала страсть — все из-за одного запрета Читать дальше 20 августа 2025
Не новый «Великолепный век», а комедийная пародия: зрители выключали «Султана моего сердца» задолго до финала — рассказываем, чем все кончилось Не новый «Великолепный век», а комедийная пародия: зрители выключали «Султана моего сердца» задолго до финала — рассказываем, чем все кончилось Читать дальше 20 августа 2025
Селим — не пьяница, а Нурбану — не злодейка? В «Великолепном веке» исказили один момент — связан со смертью Сулеймана Селим — не пьяница, а Нурбану — не злодейка? В «Великолепном веке» исказили один момент — связан со смертью Сулеймана Читать дальше 20 августа 2025
Арабские историки вертятся в гробу: главный конфликт «Великолепного века» оказался выдумкой на 100% — в реальности героини даже дружили Арабские историки вертятся в гробу: главный конфликт «Великолепного века» оказался выдумкой на 100% — в реальности героини даже дружили Читать дальше 18 августа 2025
Нигяр-калфа, открой личико: эти мемы по «Великолепному веку» лучше любых рилсов поднимут настроение (10+ картинок) Нигяр-калфа, открой личико: эти мемы по «Великолепному веку» лучше любых рилсов поднимут настроение (10+ картинок) Читать дальше 18 августа 2025
Яблоки из будущего и хруст османской булки: историки насчитали целых 8 кулинарных ляпов в «Великолепном веке» — грустно, но вкусно Яблоки из будущего и хруст османской булки: историки насчитали целых 8 кулинарных ляпов в «Великолепном веке» — грустно, но вкусно Читать дальше 18 августа 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше