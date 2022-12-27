Ошибку в «Джентльменах удачи» заметили спустя 51 год: как такое можно было пропустить?

Комедия «Джентельмены удачи» заканчивается на счастливой ноте. Многие поклонники уверены, что судьба главных героев сложилась хорошо, поэтому каждый раз с замиранием сердца наблюдают за финальной сценой, где арестовывают Доцента и других персонажей. При этом все прошедшие годы после выхода ленты зрители не замечали нестыковку, которую позволили себе режиссер Александр Серый и съемочная группа.

Дело в том, что к озеру в финальных эпизодах приезжают два автомобиля «Волга» с номерами 44-19 МОЦ и 42-15 МОЦ. Всех «преступников» распределяют по автомобилям, и Евгений Трошкин в исполнении Евгения Леонова оказывается в автомобиле с номером 44-19 МОЦ. Однако уже в следующем кадре главный герой фильма выскакивает из соседнего автомобиля, хотя у него совсем не было времени, чтобы пересесть.

Подобный ляп шокировал внимательных зрителей. Кто-то с возмущением отреагировал на несостыковку, тогда как другие предложили не обращать внимание на оплошность режиссера, ведь это никак не влияет на сюжет любимого фильма.