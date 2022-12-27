Ошибку в «Джентльменах удачи» заметили спустя 51 год: как такое можно было пропустить?
Создатели фильма поразили поклонников своей невнимательностью.
Комедия «Джентельмены удачи» заканчивается на счастливой ноте. Многие поклонники уверены, что судьба главных героев сложилась хорошо, поэтому каждый раз с замиранием сердца наблюдают за финальной сценой, где арестовывают Доцента и других персонажей. При этом все прошедшие годы после выхода ленты зрители не замечали нестыковку, которую позволили себе режиссер Александр Серый и съемочная группа.
Дело в том, что к озеру в финальных эпизодах приезжают два автомобиля «Волга» с номерами 44-19 МОЦ и 42-15 МОЦ. Всех «преступников» распределяют по автомобилям, и Евгений Трошкин в исполнении Евгения Леонова оказывается в автомобиле с номером 44-19 МОЦ. Однако уже в следующем кадре главный герой фильма выскакивает из соседнего автомобиля, хотя у него совсем не было времени, чтобы пересесть.
Подобный ляп шокировал внимательных зрителей. Кто-то с возмущением отреагировал на несостыковку, тогда как другие предложили не обращать внимание на оплошность режиссера, ведь это никак не влияет на сюжет любимого фильма.
«Все это мелочи, но очень интересно», «Никогда не обращала внимание на такое», — пишут читатели Дзен-канала «Горожанин».