Ошибку повторяют из раза в раз: зачем на самом деле переснимают культовые хиты

Западные киноделы любят выпускать ремейки картин, которые по праву обрели статус культовых. Далеко не всегда эти новинки находят отклик в сердцах зрителей. Тем не менее неудачный опыт коллег не мешает российским режиссерам идти по тому же пути.

На экранах стали все чаще появляться новые версии фильмов, считающихся классикой советского кинематографа. Однако каждый раз критики и зрители приходят в ужас от увиденного.

Как пишет Дзен-канал «КиноМеломан », «Кавказская пленница!», «Служебный роман. Новое время» и многие другие ленты-реплики, проваливаясь в прокате, не приносят своим создателям прибыли. В этом, по мнению интернет-пользователей, нет ничего удивительного. Более того, многие из них обнаружили, зачем на самом деле переснимают культовые хиты.