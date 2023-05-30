Ошибки в этих элементарных словах допускают только деревенщины: проверьте себя

Есть грубое выражение про то, что можно достать женщину из деревни, но вот деревня у женщины в сердце — на века. Грубое, но справедливое. Провинциалку в любой представительнице прекрасного пола выдают не только одежда или поведение. Индикатором может быть даже речь.

Поэтому в попытке стать настоящей леди следить надо за всем: за походкой, за стилем и даже за тем, что и как вы говорите. И если идеальной быть не получится, то хотя бы грубейших ошибок, которые буквально кричат: «Посмотрите на нее, она из провинции!», можно и нужно избегать.

Какие слова стоит категорически убрать из употребления? Да вот же они. Не очень грамотная девушка скажет: «Извиняюсь», а грамотная кротко шепнет: «Извините». Как быть с «ихним» и «евойным»? Забыть как страшный сон! «Едь» или «езжай»? Попались! Ни так ни эдак. Правильным вариантом будет «поезжай». «С Тулы или с Караганды»? Из Москвы, разумеется!

Запомнив эти базовые правила, вы, конечно, не сразу прослывете леди из высшего общества, однако публичного позора в светской беседе избежать совершенно точно удастся.