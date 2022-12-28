Ошибка врачей привела малышку из «Полтергейста» к ужасающему финалу

В 1982 году на экраны вышел фильм «Полтергейст», ознаменовавший новый этап в истории хорроров. Одну из главных ролей в нем сыграла маленькая Хезер О’Рурк. Продюсер и сценарист Стивен Спилберг был так восхищен 7-летней девочкой на пробах, что тут же отдал ей предпочтение перед своей крестницей Дрю Бэрримор.

Спустя 4 года Хезер повторила свою роль в сиквеле, а в 1988 году на экраны вышел «Полтергейст 3». Но актриса уже не увидела эту картину. Несколько месяцев она жаловалась родителям на сильные боли и недомогания. Врачи приняли эти симптомы за признаки болезни Крона и начали лечить О’Рурк от воспаления кишечника. Из-за инъекций кортизона Хезер начала постоянно отекать — изменения во внешности ее сильно расстраивали.

В феврале 1988 года девочки не стало. Оказалось, что врачи ошиблись и поставили ей неверный диагноз. Жизнь 12-летней Хезер унес инфаркт, вызванный стенозом кишечника. Семья девочки судилась с медиками, но стороны пришли к соглашению.