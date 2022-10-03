Ошибка врача обрекла Варю Синичкину на жуткий исход: женщины вздрогнут

Наталья Данилова запомнилась зрителям по роли сержанта милиции в фильме «Место встречи изменить нельзя». Финал картины с Варей Синичкиной с малышом на руках оказался одним из самых трогательных в истории советского кино. Но актрисе с трудом удалось справиться с героиней, ведь съемки омрачала личная трагедия.

Партнер по площадке Владимир Высоцкий был недоволен поведением актрисы. Особенно удивляло его то, что женщина никак не могла перепеленать ребенка. Данилова будто боялась подходить к малышу. Впав в ярость, артист остановил съемки и вызвал Наталью на серьезный разговор.

Больших трудов стоило актрисе раскрыть детали личной трагедии. Выяснилось, что она лишилась всей семьи. Врачи приняли ее беременность за тяжелое заболевание и отправили на аборт. После хирургического вмешательства Наталья стала бесплодна. А за три года до съемок в ленте «Место встречи изменить нельзя» Данилова потеряла последнего родного человека: ее муж Асхаб Абакаров трагически погиб.