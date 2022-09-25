Ошибка врача лишила ее детей: трагедия служанки Кэтти из «Трех мушкетеров»

Нежная Зося из «Школьного вальса» или служанка Кэтти из «Д’Артаньяна и трех мушкетеров» — все эти роли в лентах 1978 года стали знаковыми для Елены Цыплаковой. Она начала сниматься еще раньше, но именно популярные картины принесли ей известность и возможность развития дальнейшей карьеры.

Все эти годы, замечая любимую артистку на экране, зрители и не подозревали, сколько боли она прячет за своей улыбкой. Ее отношения с мужчинами долго не складывались. Первый муж изводил ревностью и упреками, а отношения с женатым Виталием Соломиным закончились после того, как Елена узнала о беременности его супруги.

В 1984 году Цыплакова вышла замуж за стоматолога Сергея Липеца. Их союз казался идеальным, пока у актрисы не начались проблемы со здоровьем. После поездки в Африку в составе киноделегации Елена заболела малярией. От сильнодействующих лекарств она набрала лишний вес. А вскоре она оказалась на операционном столе с воспалившимся аппендицитом.

В тот роковой день врачи допустили ошибку и задели репродуктивные органы артистки, в результате чего она осталась бездетной. Муж поддерживал и ухаживал за Цыплаковой, но она впала в депрессию и стала зависима от спиртного. Сергей не выдержал пагубной привычки жены, в 1997 году они развелись.

Оставшись в одиночестве, Елена смогла взять себя в руки, избавиться от зависимости и возобновить работу. А в 2005 году она вышла замуж в третий раз за мужчину по имени Павел.