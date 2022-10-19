Ошибка в «Старике Хоттабыче» раскроет россиянам глаза на Советский Союз

Сказка «Старик Хоттабыч» вышла на экраны в 1956 году и рассказала трогательную историю дружбы волшебника и школьника. Фильм стал хитом и до сих пор привлекает внимание зрителей, однако лишь теперь поклонникам удалось увидеть неожиданный намек на сложную жизнь граждан страны.

Дело в том, что в одном из эпизодов Волька в исполнении юного актера Алеши Литвинова лакомится бананами. Для съемок экзотичный фрукт сделали из бумаги и покрасили в зеленый цвет. Как оказалось, такое решение было обусловлено незнанием: никто на площадке не догадывался, как выглядят бананы, так как из-за дефицита в стране никогда их не пробовали.

«О том, что эти плоды желтого цвета, я узнал позже... А тогда не только я, но и взрослые члены группы считали, что бананы должны быть зелеными», — цитирует слова артиста «Аргументы и Факты».

Как признавался сам Литвинов, настоящие бананы ему удалось попробовать только спустя годы. И именно тогда он понял, какую ошибку совершили декораторы и почему они решили представить фрукты именно так.