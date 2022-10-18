Ошибка в культовом мультфильме скрывается у всех на виду: за полвека ее не заметили

Часто известные картины содержат в себе немалое количество ляпов. В большинстве случаев они допускаются создателями непреднамеренно, но бывают и исключения. Одним из самых ярких примеров стал легендарный мультфильм «Ежик в тумане».

Проект впервые вышел на экраны почти полвека назад. Казалось бы, за это время не одно поколение зрителей изучило его вдоль и поперек. Однако одну ошибку, хоть она и скрывается у всех на виду, так и не заметили. Речь идет о финальной сцене, в которой ежик и медвежонок сидят спиной к зрителям. Затем их показывают спереди, но при этом главные герои меняются местами.

Режиссер мультфильма Юрий Норштейн видел эту ошибку, но решил оставить все как есть, чтобы тем самым добиться «резкости монтажной смены». Важно отметить, что монтаж картины полон различных авторских приемов, что и делает ее столь самобытной и запоминающейся.