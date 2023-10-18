Ошибка Чарли привела к трагедии: съемки фильма «Здравствуйте, я ваша тетя!» напоминали триллер

В 1975 году режиссер Виктор Титов экранизировал малоизвестную в СССР пьесу «Тетушка Чарли». Телефильм получил название «Здравствуйте, я ваша тетя!». Вскоре картина стала культовой, а реплики персонажей разобрали на цитаты. Но, оказывается, съемки не один раз были под угрозой срыва.

Бюджеты кинематографистов оказались весьма ограниченными. Ленту снимали в крошечном павильоне, а все костюмы героев были в единственном экземпляре. На одном постановщик не позволить экономить: Титов мечтал, чтобы в кадре появилась настоящая обезьяна, ведь тетушка приехала из далекой Бразилии.

Для съемок нашли шимпанзе. Правда, животное сразу показало строптивый характер. Обезьяна напала на второго режиссера и нанесла ему серьезные травмы. Руку бедолаги оперировали трижды. В итоге буйного зверя заменили на маленькую ручную макаку.