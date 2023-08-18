Ошибка первоклассника: Малахов крупно опозорился на всю страну

Андрей Малахов вещает с голубых экранов уже не один десяток лет. До недавнего времени профессионализм телеведущего ни у кого не вызывал сомнений. Но знаменитости удалось опозориться на всю страну, показав, чего он стоит на самом деле.

На прокол обратила внимание Татьяна Гартман в выпуске своего YouTube-канала «Училка vs ТВ». Учительница русского языка посмотрела программу Малахова и пришла в ужас от его безграмотности.

Оказалось, что в своей речи ведущий допускает ошибки первоклассника. Так, во многих словах он неверно ставит ударение. Например, вместо «афера» Андрей произнес «афёра». Допускает шоумен и лексические ошибки. В частности, вместо «надела платье» журналист сказал «одела платье».

По мнению многих россиян, подобные оплошности недопустимы для человека, который связал свою жизнь с работой на телевидении.