Ошибка «Игры престолов», которую фанаты так и не простили (и это не 8 сезон): самую мощную сцену превратили в проходной эпизод

Первые сезоны «Игра престолов» старательно следовала книгам, но одно изменение в четвертом до сих пор вызывает недоумение у фанатов. Вспомним кульминацию романа «Буря мечей» — сцену у Лунной двери в Орлином Гнезде.

В сериале ее показывают, но переносят в середину сезона и лишают всей той мощи, превращая ключевой момент в проходную сцену.

По книге это финальный удар, после которого читатель остается в оцепенении. Лиза Аррен, охваченная ревностью к Сансе, угрожает девушке и в истерике выбалтывает страшную тайну. Она признается, что отравила своего мужа, лорда Джона Аррена, по напутствию Петира Бейлиша.

И это не рядовое убийство, а раскрытие главной интриги, с которой началась история. После этого Мизинец хладнокровно сталкивает ее в пропасть, а вину мгновенно перекладывает на присутствующего менестреля Мариллиона.

В одном эпизоде Мартин показывает истинное лицо Петира: он не просто интриган, а безжалостный убийца и гениальный манипулятор, способный подставить кого угодно.

Сериал же меняет все. Важное признание о смертоносных «слезах Лиса» Лиза делает в другой серии, поэтому в момент у Лунной двери она выглядит просто истеричкой. Менестреля Мариллиона в кадре нет, а значит, нет и блестящей мгновенной фальсификации обвинения.

Убийство перенесено в переполненный событиями финал сезона, где оно теряется среди битвы за Стену, смерти Тайвина и отплытия Арьи. Вместо шокирующего финала книги, задающего тон будущим томам, мы получаем ослабленную сцену, которая не раскрывает весь масштаб угрозы, исходящей от Мизинца.

Для многих фанатов книг это изменение остается главной творческой ошибкой, которая упростила одного из самых сложных и опасных персонажей саги. Такое не прощаем.