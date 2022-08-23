Ошибка Гайдая, о которой узнала вся страна: раскрыт главный ляп «Операции „Ы“»

«Операция „Ы“» давно считается одной из главных комедий СССР. На этом фильме выросло не одно поколение россиян, которые до сих пор с удовольствием наблюдают за приключениями студента Шурика. При этом, как оказалось, далеко не все замечают киноляп.

Его можно обнаружить в сцене, когда хулигана Федю в исполнении Алексея Смирнова привозят на строительный участок. В самом начале видно, как Федя ест мороженое и съел уже почти половину. Затем ему показывают предстоящий фронт работ, рассказывают о стройке, а он в это время продолжает наслаждаться десертом.

В итоге за все время сцены, как пишут авторы Дзен-канала «Рожден в СССР », Федя так и не справляется с остатками мороженого. При этом лакомство даже не тает и не уменьшается в объемах, хотя видно, как герой Смирнова в нескольких кадрах его ест. Сам Гайдай никогда не объяснял такой неожиданный ляп, а поклонники картины уверены, что это главная несостыковка легендарной ленты.