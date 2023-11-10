Ошибался каждый: у окружающих вянут уши, когда вы говорите эти фразы

Они то и дело проскакивают в беседах.

Человеческая речь — это тот инструмент, который позволяет взаимодействовать с окружающими. Кроме того, фразы, которые мы используем каждый день, создают наш определенный образ в памяти у людей. И, к сожалению, неправильно подобранные выражения могут испортить напрочь всю репутацию. Существуют определенные речевые «паразиты», которые использует каждый и допускает ошибку.

«Прошу прощения». Подобное выражение используют для привлечения внимания к собственной персоне. Однако фраза необходима для искренних извинений и признания своей вины.

«Таким образом», «в принципе». Эти фразы нужны для обобщения каких-то мыслей. Но на деле их засилье в речи может показать, что человек не владеет темой и просто использует клише.

«Ага». Даже современные люди часто прибегают к этому слову-паразиту. В общении это может быть проблемой, так как создает у собеседника видимость поверхностного разговора.

«Это самое», «как бы». Подобные фразы обычно используются, чтобы найти ответ на сложный вопрос и выиграть немножко времени. Они демонстрируют скудный словарный запас.

«Пардон», «сорри». Такие извинения на молодежный лад уместны лишь в неформальной беседе. А вот на официальных мероприятиях заимствованный сленг невозможен.