Ошеломительный успех: вы не поверите, что 2023 год готовит Козерогам

2023 год пройдет под покровительством Черного Водяного Кролика. Несмотря на то, что по своей природе этот зверек пушистый и доброжелательный, он будет благосклонным далеко не ко всем представителям зодиакального круга. Астрологи решили выяснить, кому же самими звездами предначертано стать лидером и победителем по всем статьям. Как оказалось, в число безусловных везунчиков вошел Козерог - рассказываем, что ждет его в последующие двенадцать месяцев.

Эксперты в области астрологии утверждают: богиня удачи Фортуна рассыплет перед Козерогами удивительное количество редких шансов. Главное - заметить их и успеть воспользоваться, ведь капризная Удача дважды предлагать не станет.

Тех, кто рискнет и последует за открывшимися возможностями, ждет множество благоприятных перемен - как в бизнесе, так и в личной жизни.

Особенно крупное везение подстерегает тех представителей земного знака, которые сосредоточены на карьерном росте. Уже в первые месяцы нового года Козероги смогут проявить себя наилучшим образом, блеснув своими деловыми качествами перед руководством. В итоге, если не снижать планку и не расслабляться, все перспективные проекты, премии и поощрения будут в руках знака.

В любви Козерогов также ожидают благоприятные перемены.

Возможно, поначалу уроженцам знака вовсе не будет так казаться - в отношениях со второй половинкой возникнут проблемы, которые с большой долей вероятности приведут к разрыву. Переживать из-за этого не стоит - астрологи говорят о том, что, избавившись от изживших себя связей, Козерог в 2023-м встретит свою истинную любовь.

Правда, для того чтобы обрести свою судьбу, представителям земной стихии придется выйти из зоны комфорта.

Козерогам рекомендуется почаще выходить в свет, бывать на вечеринках, корпоративных банкетах, на дружеских посиделках - одним словом, везде, где можно завести новые знакомства. Звезды советуют этому знаку хотя бы иногда отказываться от планов и делать выбор в пользу спонтанности.

Здоровье Козерогов в год Черного Водяного Кролика также будет отменным. Главным образом хорошее самочувствие знака зависит от правильного питания, поэтому, если в меню присутствуют все необходимые витамины, серьезных проблем не возникнет. Самодисциплина и регулярная физическая активность лишь поспособствуют этому.