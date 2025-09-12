Осенняя викторина: сможете вспомнить 5 фильмов СССР по кадрам с дождем и туманом? (тест)

Из-за непогоды лица героев порой не разглядеть, так что задача со звездочкой.

Советские режиссёры были виртуозами в создании настроения, и непогода часто становилась их главным союзником. Хмурое небо, затяжной дождь и клубящийся туман были не просто фоном, а полноценными героями, способными рассказать о чувствах персонажей куда красноречивее слов.

Этот тест — возможность проверить, насколько хорошо вы помните эти атмосферные моменты из любимых картин. Мы собрали кадры, где непогода добавляет фильмам той самой магии.

Сможете ли вы узнать фильм по одному лишь силуэту в тумане или по отражению в мокром асфальте? Проверим, насколько хорошо ваша память впитывает не только сюжеты, но и настроение, созданное дождём и туманом.

Ранее мы писали: Тест для тех, чей любимый фильм — «Москва слезам не верит»: сможете вспомнить имена 7 героев картины?