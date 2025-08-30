Осенний марафон: вспомните 5 фильмов СССР по кадрам с туманом и желтой листвой (тест)

Обращаете ли вы внимание на пейзажи, когда смотрите советское кино? Если да, правильно делаете, ведь именно в этом тесте понадобится ваша насмотренность.

Мы подобрали для вас кадры с узнаваемыми осенними пейзажами из советских фильмов. Возможно, вы с лёгкостью вспомните, какому фильму принадлежит каждый образ, а, возможно, некоторые заставят вас задуматься.

Проверьте, насколько хорошо вы помните такие тонкости советского кинематографа. Возможно, результаты вас удивят!

Готовы? Тогда вперед!

Ранее мы писали: Тест для выросших на советском кино: только внимательные вспомнят 5/5 кинолент по кадру с цирком