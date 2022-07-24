Смотрите фильмы за 1 рубль
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи «Осенний марафон» вскрыл, в чем русские с треском проигрывают американцам

«Осенний марафон» вскрыл, в чем русские с треском проигрывают американцам

24 июля 2022 12:37
«Осенний марафон» вскрыл, в чем русские с треском проигрывают американцам

Об этом рассказала испанка.

Георгий Данелия, по мнению испанского блогера, снял лучший фильм для понимания русского менталитета — «Осенний марафон». Каждая деталь в картине режиссера оказалась говорящей и погружающей в атмосферу советских времен.

«По музыке уже понятно, что он [главный герой]несчастливый. Он реально устал от работы или от жизни. Прошло всего три минуты от фильма и это уже понятно. Все печально: и обои, и картина, и он — все серое», — поделилась иностранка впечатлениями.

Еще одна деталь, на которой она заострила внимание — это вымученная улыбка Андрея, когда в гости к нему приходит Билл Хансен.

«Осенний марафон» вскрыл, в чем русские с треском проигрывают американцам

«Русские не очень умеют притворяться и имитировать улыбки, счастье или удовольствие. Я работала в американской компании, у меня было много коллег и клиентов из США, а американцы просто мастера в искусстве фальшивой улыбки. Для них это просто норма поведения. Русские совсем не такие: они просто не знают, как подделать эмоции», — заключила блогер Нурия.

Фото: Кадр из фильма
Елена Королева
Елена Королева
Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
Комментировать
Тест: Нет ли у вас кризиса среднего возраста? Тест: Нет ли у вас кризиса среднего возраста? Читать далее 27 июля 2022
«С отцом ничего общего»: народ ахнул, увидев детей Лепса от бывшей жены «С отцом ничего общего»: народ ахнул, увидев детей Лепса от бывшей жены Читать далее 27 июля 2022
«Многие не верят»: вот что сейчас происходит между Медведевой и Милохиным «Многие не верят»: вот что сейчас происходит между Медведевой и Милохиным Читать далее 27 июля 2022
«Не бросил в беде»: Анна Асти не стала молчать о связи с Киркоровым «Не бросил в беде»: Анна Асти не стала молчать о связи с Киркоровым Читать далее 27 июля 2022
Выгнали после двух переломов: Загитова раскрыла правду о работе с Тутберидзе Выгнали после двух переломов: Загитова раскрыла правду о работе с Тутберидзе Читать далее 27 июля 2022
Со сцены снова на экраны? Макеева намекнула на участие в новом телешоу Со сцены снова на экраны? Макеева намекнула на участие в новом телешоу Читать далее 27 июля 2022
Скрывали восьмилетнего сына: близкие Пьера Нарцисса не стали молчать Скрывали восьмилетнего сына: близкие Пьера Нарцисса не стали молчать Читать далее 27 июля 2022
«Были бы прекрасной парой»: Волочкова рассекретила планы на будущее «Были бы прекрасной парой»: Волочкова рассекретила планы на будущее Читать далее 27 июля 2022
Не Елизавета II: вот кто действительно заставил Меган Маркл покинуть дворец Не Елизавета II: вот кто действительно заставил Меган Маркл покинуть дворец Читать далее 27 июля 2022
«В одну реку дважды»: россиянам раскрыли глаза на воссоединение Петросяна и Степаненко «В одну реку дважды»: россиянам раскрыли глаза на воссоединение Петросяна и Степаненко Читать далее 27 июля 2022
Замена «Последнему герою» найдена: Утяшева раскрыла все карты о новом шоу Замена «Последнему герою» найдена: Утяшева раскрыла все карты о новом шоу Читать далее 27 июля 2022
Related video