«Осенний марафон» вскрыл, в чем русские с треском проигрывают американцам
Об этом рассказала испанка.
Георгий Данелия, по мнению испанского блогера, снял лучший фильм для понимания русского менталитета — «Осенний марафон». Каждая деталь в картине режиссера оказалась говорящей и погружающей в атмосферу советских времен.
«По музыке уже понятно, что он [главный герой]несчастливый. Он реально устал от работы или от жизни. Прошло всего три минуты от фильма и это уже понятно. Все печально: и обои, и картина, и он — все серое», — поделилась иностранка впечатлениями.
Еще одна деталь, на которой она заострила внимание — это вымученная улыбка Андрея, когда в гости к нему приходит Билл Хансен.
«Русские не очень умеют притворяться и имитировать улыбки, счастье или удовольствие. Я работала в американской компании, у меня было много коллег и клиентов из США, а американцы просто мастера в искусстве фальшивой улыбки. Для них это просто норма поведения. Русские совсем не такие: они просто не знают, как подделать эмоции», — заключила блогер Нурия.