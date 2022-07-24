«Осенний марафон» вскрыл, в чем русские с треском проигрывают американцам

Георгий Данелия, по мнению испанского блогера, снял лучший фильм для понимания русского менталитета — «Осенний марафон». Каждая деталь в картине режиссера оказалась говорящей и погружающей в атмосферу советских времен.

«По музыке уже понятно, что он [главный герой]несчастливый. Он реально устал от работы или от жизни. Прошло всего три минуты от фильма и это уже понятно. Все печально: и обои, и картина, и он — все серое», — поделилась иностранка впечатлениями.

Еще одна деталь, на которой она заострила внимание — это вымученная улыбка Андрея, когда в гости к нему приходит Билл Хансен.