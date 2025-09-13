Осенний марафон для выросших на кино СССР: вспомните 5 фильмов по пальто и шарфам героев (тест)

Проверим, обращаете ли вы внимание на наряды или следите лишь за сюжетом.

В советском кино осень — главный поставщик уюта и стиля. Тёплые пальто, клетчатые пледики, береты и шарфы, в которые так и хочется закутаться вместе с героями. Именно по этим осенним образам мы часто и вспоминаем целые фильмы.

Этот тест как раз про это — вспомнить картину по тёплому и узнаваемому стилю её героев. Тут и правда есть на что посмотреть: от классических плащей до пуловеров, в которых так и хочется прогуляться по парку.

Даже если где-то ошибетесь, не расстраивайтесь. Ведь главное — получить удовольствие и, может, добавить парочку фильмов в свой список для осеннего просмотра.

Проверим, насколько хорошо вы знаете советский кинематограф по его самой стильной — осенней — коллекции? Тогда вперед!

