Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Осенний марафон для выросших на кино СССР: вспомните 5 фильмов по пальто и шарфам героев (тест)

Осенний марафон для выросших на кино СССР: вспомните 5 фильмов по пальто и шарфам героев (тест)

13 сентября 2025 07:29
Осенний марафон для выросших на кино СССР: вспомните 5 фильмов по пальто и шарфам героев (тест)

Проверим, обращаете ли вы внимание на наряды или следите лишь за сюжетом.

В советском кино осень — главный поставщик уюта и стиля. Тёплые пальто, клетчатые пледики, береты и шарфы, в которые так и хочется закутаться вместе с героями. Именно по этим осенним образам мы часто и вспоминаем целые фильмы.

Этот тест как раз про это — вспомнить картину по тёплому и узнаваемому стилю её героев. Тут и правда есть на что посмотреть: от классических плащей до пуловеров, в которых так и хочется прогуляться по парку.

Даже если где-то ошибетесь, не расстраивайтесь. Ведь главное — получить удовольствие и, может, добавить парочку фильмов в свой список для осеннего просмотра.

Проверим, насколько хорошо вы знаете советский кинематограф по его самой стильной — осенней — коллекции? Тогда вперед!

Ранее мы писали: Тест для тех, чей любимый фильм — «Москва слезам не верит»: сможете вспомнить имена 7 героев картины?

Фото: Кадр из фильма «Осенний марафон » (1979)
Ольга Назарова
Ольга Назарова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Сентябрь горит, тест по вам плачет: ответьте на вопрос про кино и узнайте, как пройдет ваша осень Сентябрь горит, тест по вам плачет: ответьте на вопрос про кино и узнайте, как пройдет ваша осень Читать дальше 14 сентября 2025
Заливную рыбу из «Иронии судьбы» вспомнят многие: а вы попробуйте отгадать 5 других деликатесов из кино СССР (тест) Заливную рыбу из «Иронии судьбы» вспомнят многие: а вы попробуйте отгадать 5 других деликатесов из кино СССР (тест) Читать дальше 14 сентября 2025
Лист, солнце, человек бежит: ИИ зашифровал 5 осенних фильмов СССР в эмодзи — сможете угадать их все? (тест) Лист, солнце, человек бежит: ИИ зашифровал 5 осенних фильмов СССР в эмодзи — сможете угадать их все? (тест) Читать дальше 13 сентября 2025
50 оттенков кино СССР: только внимательные вспомнят, какого цвета 5 деталей из легендарных фильмов (тест) 50 оттенков кино СССР: только внимательные вспомнят, какого цвета 5 деталей из легендарных фильмов (тест) Читать дальше 13 сентября 2025
Засмотрели «Бриллиантовую руку» до дыр? Тогда тест для вас — вспомните, что пропало на 5 кадрах из комедии Гайдая Засмотрели «Бриллиантовую руку» до дыр? Тогда тест для вас — вспомните, что пропало на 5 кадрах из комедии Гайдая Читать дальше 13 сентября 2025
От «Бриллиантовой руки» до других шедевров: тест покажет, хорошо ли вы помните детали 5 культовых фильмов СССР От «Бриллиантовой руки» до других шедевров: тест покажет, хорошо ли вы помните детали 5 культовых фильмов СССР Читать дальше 13 сентября 2025
Только выросшие в СССР вспомнят 5 фильмов по аппетитным кадрам с едой: но не ждите здесь бутерброд из «Девчат» (тест) Только выросшие в СССР вспомнят 5 фильмов по аппетитным кадрам с едой: но не ждите здесь бутерброд из «Девчат» (тест) Читать дальше 12 сентября 2025
Осенняя викторина: сможете вспомнить 5 фильмов СССР по кадрам с дождем и туманом? (тест) Осенняя викторина: сможете вспомнить 5 фильмов СССР по кадрам с дождем и туманом? (тест) Читать дальше 12 сентября 2025
Тест для тех, чей любимый фильм — «Москва слезам не верит»: сможете вспомнить имена 7 героев картины? Тест для тех, чей любимый фильм — «Москва слезам не верит»: сможете вспомнить имена 7 героев картины? Читать дальше 11 сентября 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше