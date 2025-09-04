Меню
«Осень жизни, как и осень года…»: только выросшие на фильмах СССР вспомнят 5 кинолент по строчкам из песен (тест)

4 сентября 2025 20:10
Время отвлечься от дел и взять музыкальную паузу.

Есть песни, которые живут отдельно от фильма, и те, что навсегда остаются с ним одним целым. Услышав первые ноты, мы мгновенно переносимся в конкретную сцену, к конкретному герою. Советские композиторы и поэты были мастерами создавать такие хиты.

Этот тест — не экзамен, а скорее приглашение окунуться в то доброе время. Проверим, насколько крепка ваша связь с эпохой, где песня была не просто фоном, а полноценным рассказчиком.

Готовы вспомнить знакомые мелодии и ответить, из какого они кино? Тогда вперёд — возможно, некоторые варианты вам напоет сама душа.

Ранее мы писали: Этот тест пройдут лишь заядлые фанаты кино СССР: назовите 23 ленты, спрятанные в одной картинке (фото)

Фото: Кадры из фильмов «Табор уходит в небо» (1976), «Служебный роман» (1977)
Ольга Назарова
1 комментарий
