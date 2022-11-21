Осень заберет у них все: почему Львам и Овнам декабрь-2022 не несет ничего хорошего

Декабрь у большинства из нас ассоциируется с предвкушением чуда. Новогодняя полночь не за горами, все вокруг - от мандаринов, которые продаются в магазинах в промышленных количествах до витрин модных магазинов, предлагающих наряды для корпоративов и праздника в кругу семьи - напоминает о ее приближении. Однако последний месяц 2022 года принесет приятные эмоции и новости далеко не каждому. По словам астрологов, огненные знаки под занавес года окажутся не в любимчиках у Фортуны. Все их везение закончится вместе с осенью. Рассказываем, какие неприятности поджидают в декабре детей стихии пламени - Овнов и Львов.

Овен

Конец года принесет представителям весеннего огненного знака неуверенность в собственных силах. Всегда яркие, амбициозные и целеустремленные Овны внезапно испытают прилив… нет, не вдохновения, а всепоглощающей апатии. Даже новые идеи и проекты не будут вызывать у них того же энтузиазма, что прежде.

Из-за своего подавленного состояния этот знак может упустить по-настоящему ценные и выгодные предложения, существенно потеряв в деньгах.

Астрологи предупреждают уроженцев знака о том, что если не предпринимать никаких шагов, черная полоса может затянуться надолго. Чтобы выкарабкаться из этой тяжелой ситуации, Овнам рекомендуется перестать тонуть в жалости к себе и начать двигаться вперед. За большие проекты пока браться не стоит, чтобы не переживать лишний раз. А вот средние и маленькие, но важные задачи будут знаку по зубам и вернут им потерянную уверенность в себе.

Лев

Люди, рожденные под летним огненным знаком, быстро находят свое место под солнцем, уверенно занимают его, а потом блаженно греются под теплыми лучиками, пока другие суетятся и нервничают. Астрологи предупреждают: в декабре над Львами могут сгуститься тучи, и тогда с прежним образом жизни придется распрощаться - хотя бы на время.

Основные проблемы поджидают в финансовой сфере - чтобы не оказаться на мели, придется отказаться от больших трат.

Специалисты в области эзотерики рекомендуют королям зодиака на время отказаться от своих финансовых притязаний и задуматься о духовной составляющей жизни. В последнее время баланс между нею и материальными благами не соблюдался, из-за этого и возникли многочисленные проблемы. Чтобы вернуть себе финансовую удачу, Львам необходимо привести к гармонии эти две стороны своей жизни.