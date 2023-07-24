«Ощущение предательства»: Крутой неспроста отвернулся от Вайкуле

Конфликт между Игорем Крутым и Лаймой Вайкуле продолжается не один год. Публика была уверена, что причина кроется в переносе фестиваля «Новая волна» из Юрмалы в Сочи. Однако, как оказалось, причина ссоры музыкантов совершенно в другом.

По словам продюсера Андрея Остудина, Крутой решил перенести фестиваль не из-за давления Вайкуле, как считалось ранее. Продюсер изменил город проведения «Волны» из-за сложных политических отношений между Латвией и Россией, так как многие российские артисты не смогли бы приехать на мероприятие.

Ссора же произошла из-за вмешательства основателя «Землян» Владимира Киселева. Якобы он поддерживал Вайкуле, а у них с Крутым долгие годы были весьма напряженные отношения. Поэтому композитор и разорвал все свои связи со знаменитой певицей.